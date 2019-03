22:23 beim Aufstiegsaspiranten: Traner Sviridenko trauert Überraschung nach

Kirchzell - Der Favorit wankte, aber er fiel nicht. Und fuhr am Ende mit einem schmeichelhaften 23:22 (13:13)-Erfolg gegen die MT Melsungen II die erwarteten zwei Punkte ein. „Schade, da war mehr drin“, trauerte Georgi Sviridenko, Trainer des heimischen Handball-Oberligisten, einer möglichen Überraschung beim Aufstiegsaspiranten Kirchzell nach.

Denn: Der Derbyeffekt war spürbar. Das neu gewonnene Selbstvertrauen, das die Mannschaft aus dem vorausgegangen 28:26-Erfolg gegen den Nachbarn ESG Gensungen/Felsberg gezogen hatte. Dazu gesellte sich die nötige taktische Disziplin, um den zuletzt so erfolgreichen Tabelenzweiten zu bändigen.

Das gelang besonders in der Anfangsphase. Da hatte sich die 6:0-Deckung der Gäste auf den wurfstarken Rückraum des TVK hervorragend eingestellt, leistete der Mittelblock Pregler/Damm ganze Arbeit und hielt Torwart Eggert, was zu halten war. In der Offensive wurden die Angriffe geduldig ausgespielt - und, vor allem durch den starken Linksaußen Jedinak, erfolgreich abgeschlossen. Die Folge: Eine 10:5-Führung nach 16 Minuten. Kirchzell konnte zwar in doppelter Überzahl auf 8:11 verkürzen, doch Christian Damm und Merlin Kothe sorgten umgehend wieder für einen Vier-Tore-Vorsprung (13:9, 26.).

Der jedoch einem 5:0-Lauf der Gastgeber zum Opfer, als sich die Bartenwetzer gleich fünf Fahrkarten in Folge leisteten. Nun begann der dramatische Teil des Spiels, in dem der Drittliga-Absteiger durch Nico Polixenidis und Josip Punda nach 38 Minuten erstmals auf zwei Tore davonzog (18:16). Doch die Bundesliga-Reserve konterte durch Alexandru Avram und Eugen Gisbrecht zum 18:19 (45.), ehe das nicht immer sicher wirkende Schiedsrichtergespann auf den Plan trat. Max Pregler eine Zwei-Minuten-Strafe aufbrummte und sein „Nachfragen“ mit einer weiteren Zeitstrafe belegte. Es war die dritte des Rückraumstrategen und damit seine Disqualifikation (45.).