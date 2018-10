31:26: Gensungen/Felsberg im Derby mit längeren Atem

Gensungen. Im Nachbarduell der Handball-Oberliga hielt die MT Melsungen II lange mit, musste sich schließlich aber der ESG Gensungen/Felsberg vor 600 Zuschauern mit 26:31 (13:16) geschlagen geben.

Es ist ein Ritual in der Gensunger Kreissporthalle. Zwei Minuten vor Schluss erheben sich die Fans des heimischen Handball-Oberligisten, um ihren Helden zu huldigen. Das war auch in der Schlussphase des Derbys gegen die MT Melsungen II so. Ovationen ja, aber kein ausgelassener Jubelsturm. Eher ein anerkennender Applaus, der die eigene Erleichterung wieder spiegelte. Darüber, dass die Edertaler endlich auf die Siegertrasse eingebogen waren.

Die späte Entscheidung fiel, als Heinrich Wachs seinen sechsten Siebenmeter zum 28:24 (58.) verwandelte. Eine uneinholbare Führung, die schließlich in einen 31:26 (16:13)-Erfolg der ESG Gensungen/Felsberg mündete. Ein schwer erkämpfter Sieg, der ESG-Trainer Arnd Kauffeld zu einem Kompliment für das junge Gäste-Team veranlasste: „Melsungen hat uns alles abverlangt.“ Was für Julian Damm indes nur ein schwacher Trost war. „Wir waren nahe dran, haben alles versucht und hatten unsere Chancen. Aber in der Schlussphase war Gensungen einfach abgezockter“, stellte der MT-Kreisläufer durchaus frustriert fest.

Kothe und Wachs stark

Ja, es war ein Duell auf Augenhöhe. Ein Derby, in dem die Kontrahenten voreinander auf der Hut waren. Fast keine gegnerischen Tempogegenstöße zuließen und so auf einen Abnutzungskampf im Spiel Sechs gegen Sechs setzten. Die Fuldataler bedienten sich dabei einer flexiblen 5:1-Deckung, um den Spielfluss der ESG zu unterbrechen. Was phasenweise durchaus gelang, Jannis Kothe indes nicht davon abhielt, erstmals im Gensunger Trikot so richtig durchzustarten. „Solch‘ ein Spiel habe ich gebraucht“, freute sich der Linkshänder, in der ersten Hälfte Alleinunterhalter im Rückraum seiner Mannschaft.

Sein viertes Tor bescherte dem Favoriten nach 25 Minuten eine 14:11-Führung, von der sich die Melsunger aber keineswegs beeindrucken ließen. Sie kamen nach der Pause fulminant zurück, als Rechtsaußen Avram zum 17:17 (37.) und 18:18 (39.) ausglich. Und als zwei Pregler-Tore das 20:20 (43.) bedeuteten. Dann setzte Trainer Georgi Sviridenko vollends auf seine A-Jugendlichen, angeführt von der „ordnenden Hand“ (Sviridenko) von Max Pregler. „Den Jungs fehlte etwas die Coolness, ansonsten haben sie das ganz gut gelöst“, lobte der Stratege seine jungen Nebenleute.

Allerdings: Zum Matchwinner schwang sich ein junger Gensunger auf. Heinrich Wachs, der - wieder einmal - effektvoll die Verantwortung übernahm, als die Partie auf des Messers Schneide stand. Nicht nur vom Punkt erfolgreich war, sondern auch konsequent und mit erfolgeichen Abschluss die Nahtstellen der MT-Deckung bearbeitete.

„Ich kann mit diesem Druck umgehen“, sagt der 21-Jährige Neuzugang der HSG Twistetal, wo er eine ähnliche Rolle einnahm. Weniger bekannt sind dagegen seine prophetischen Gaben. Sein Tipp fürs Derby lautete: 31:26 für die ESG Gensungen/Felsberg.