Befreiungsschlag für Eintracht Böddiger möglich

Am Kreis gegen die offensive TGB-Deckung hart gefordert: Juliane Reinbold.

Im Duell mit dem Tabellennachbarn TGB Darmstadt (So. 18 Uhr Stadtsporthalle Felsberg) peilen die Oberliga-Handballerinnen des TSV Eintracht Böddiger den dritten Saisonsieg an. Es wäre ein eminent wichtiger, denn damit könnten sich die Edertalerinnen ein kleines Polster zu den Abstiegsrängen anlegen.

Doch die Hildebrandt-Schützlinge stehen vor einer kniffligen Aufgabe. Darmstadt setzt als einzige Mannschaft in der Liga regelmäßig auf ein offensiv ausgerichtetes 3:2:1-System in der Deckung, was die Südhessen zu einem unangenehm zu bespielenden Gegner macht. „Es ist ihr Alleinstellungsmerkmal, das von uns noch einmal mehr Laufbereitschaft abverlangt“, sagt Co-Trainerin Juliane Reinbold.

Zudem seien auch sie selbst und Kreisläuferkollegin Sina Dieling offensiv in der Pflicht: „Wir müssen am Kreis als Passstation fungieren, Lücken reißen und die Abwehr vor immer neue Aufgaben stellen.“ So sollen Räume für Anne Kühlborn, Julia Hasper und Vilte Duknauskaite im Rückraum geschaffen werden. Dabei müssen die Gastgeberinnen unbedingt ihre unnötigen Ballverluste durch Fehlpässe und technische Fehler reduzieren.

Denn im Umschaltspiel über die zweite Welle - mit Patrica Becker, Leona Weber und Julia Auernhammer im Rückraum - liegt die größte Stärke der Gäste. Dazu kommt die in der ersten Welle wieselflinke Linkshänderin Ronja Denzer.

„Wir müssen sie in den Positionsangriff zwingen, dort habe sie ihre Schwierigkeiten, gerade aus der zweiten Reihe“, weiß Reinbold. Hier will Böddiger dem Team von Trainerin Katja Feldmann mit einer kompakten 6:0-Deckung begegnen. Mut macht der Eintracht, dass sie bis auf Teilzeitkraft Katja Frommann personell aus den Vollen schöpfen kann. (mm)