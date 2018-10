ESG Gensungen/Felsberg steht vor einer echten Herausforderung

Gensungen. Ausgerechnet jetzt. In einer Phase, in der die noch sieglose ESG Gensungen/Felsberg um ihre Form ringt, müssen sich die Edertaler mit der Tormaschine der Handball-Oberliga (Sa. 19.30 Uhr Kreissporthalle Gensungen) messen.

Und die hat auch noch Lunte gerochen. „Wir rechnen uns durchaus etwas aus“, sagt Sven Lenort, Teammanager der TSG Offenbach-Bürgel, die zudem mit Revanchegelüsten anreist, nachdem die Südhessen die letzten beiden Partien in Nordhessen mit jeweils einem Treffer unglücklich verloren.

Ein solches Ergebnis wäre ESG-Trainer Kauffeld auch diesmal höchst willkommen, gilt es doch im vierten Anlauf endlich das erste Mal doppelt zu punkten, „um nicht in einen Negativstrudel zu geraten“. Ein schwieriges Unterfangen. Angesichts der (Offensiv-) Stärke des Gastes, der nach drei Spielen die meisten Treffer erzielt hat (90) und mit Nils Lenort über einen der besten Rückraumspieler der Liga (bisher 22 Tore) verfügt.

Und wegen der eigenen Baustellen: Abstimmungsprobleme im Angriff, wo die Abläufe noch nicht automatisiert sind, eine wacklige Deckung und ein keineswegs optimaler individueller Leistungsstand seiner Schützlinge, die im Spiel häufig die falschen Entscheidungen treffen. Immerhin: Vor dem zweiten Heimspiel gibt es Hoffnungsschimmer. Heinrich Wachs etwa, Neuzugang des TSV Twistetal, der auf der linken Angriffsseite für Impulse sorgt. Franco Rossel, der in Wiesbaden erstmals in dieser Saison auftaute. Und Cornelius Feuring, der nach langer Verletzungspause ein zufriedenstellendes Comeback feierte.

Gäste in Bestbesetzung

Der Gast vermeldet Bestbesetzung. Und einen neuen Trainer: Andreas Kalmann, zuvor sechs Jahre beim TV Gelnhausen, der sich mit der TSG nicht nur auf einen langfristigen Vertrag, sondern auch auf einen Drei-Jahres-Plan mit „Fernziel“ (Lenort) 3. Liga einigen konnte. In dieser Saison wollen die Offenbacher schon mal oben mitspielen.

Und ihre Abwehr konsolidieren, dem Schwachpunkt der letzten Spielzeit, als 794 Gegentore - nur die Absteiger Vellmar und Hünfeld hatten mehr - eine bessere Platzierung (8.) verhinderten. Bis auf Mittelmann Nicolas Steinheimer, ersetzt von Neuzugang Phil-Lukas Ljubic, in unveränderter Formation. Die es nun, im dritten Anlauf in Gensungen unbedingt wissen will. Was die Aufgabe für die angeschlagenen Gastgeber noch schwerer macht. „Wir müssen alles reinlegen“, weiß Arnd Kauffeld. Aber auch, „dass wir dabei nicht verkrampfen dürfen.“