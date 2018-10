SV Germania Fritzlar II feiert Fischer-Festspiele gegen Böddiger

Fritzlar. Das Oberliga-Derby zwischen den Handballerinnen des SV Germania Fritzlar II und des TSV Eintracht Böddiger war eine überraschend klare Sache. Mit 39:33 (21:12) besiegten die Domstädterinnen den TSV.

„Wir haben sehr stark verteidigt und Böddigers linke Seite mit Schene und Nepolsky aus dem Spiel genommen“, freute sich SVG-Trainer Gunnar Kliesch. In der Tat ließ die Germania keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit zu. Julia Haspers Treffer zum 1:0 (1.) markierte die einzige Eintracht-Führung der Partie.

Danach gaben die Gastgeberinnen den Ton an. Angetrieben von der überragenden Johanna Fischer, die nicht nur als Torschützin glänzte, sondern auch hervorragend mit Kreisläuferin Alina Küster zusammenspielte, zog der Liga-Neuling über 5:1 (6.) und 12:4 (17.) davon. „Wir waren sehr aufgeregt, sind aber gut gestartet und standen in der Abwehr stabiler als in den vergangenen Spielen“, sagte die zwölffache Torschützin. Zudem war Luisa Fischmann im Tor ein starker Rückhalt.

Böddiger hingegen tat sich gegen die offensiv ausgerichtete 6:0-Formation der Kliesch-Sieben schwer, produzierte zahlreiche technische Fehler und vergab zudem zwei Tempogegenstöße. „Wir waren von Beginn an nicht auf der Höhe. In der Abwehr haben wir nicht miteinander gesprochen, und im Angriff die Bälle einfach weggeworfen“, ärgerte sich Eintracht-Spielmacherin Katrin Benda. Als Lena Alter Fritzlar mit 16:6 in Führung warf (22.), glich dies bereits einer Vorentscheidung.

„Fritzlar wollte den Sieg mehr. Bei uns hat die Einstellung gefehlt“, bemängelte TSV-Trainerin Lena Hildebrandt. Nach dem Wiederanpfiff stemmten sich die Felsbergerinnen, wobei auf Linksaußen Filiz Eren mit drei Treffern ein Lichtblick war, gegen die Niederlage. Dennoch unterliefen der Eintracht nach wie vor zu viele Fehler. Vor allem aber bekam die Deckung über die gesamte Partie keinen Zugriff auf die SVG-Offensive. Beim 38:25 (54.) durch Hannah Grothnes drohte den Gästen gar ein Debakel. Erst als Kliesch munter durchwechselte, konnten die Edertalerinnen noch verkürzen. „Meine Mannschaft hat den Matchplan heute perfekt umgesetzt“, freute sich der SVG-Trainer.

Fritzlar II:Fischmann (1.-58. Min., 19 Paraden/25 Gegentore), Suchy (58.-60. Min. und bei vier 7m, 0/8) - Hauschild 5, Küster 9, Alter 2, Naumann, Fischer 12, Grothnes 3, Albus 5/5, Bachmann 1, Puda, Werner, Bücker 2.

Böddiger:Frommann (1.-22. Min., 2/17), Dippel (22.-60. Min., 11/21) - Benda 5, Dieling 2, Eren 3, Wagner, Hasper 2, Eberhardt 1, Minhöfer 1, Gondermann, Schene 15/10, Weiß 4, Nepolsky.

SR:Ernst/Henkel (Idstein/Rüsselsheim). Z: 150.

Siebenmeter:7/5:10/10.

Zeitstrafen:14:6 Minuten.

Rot:Hauschild (57., dritte Zeitstrafe).