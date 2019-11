Hält Auswärtsserie der ESG Gensungen/Felsberg  auch in Obernburg?

Die ESG Gensungen/Felsberg peilt im vierten Auswärtsspiel den vierten Sieg in der laufenden Saison der Handball-Oberliga an.

Heimsiege sind beim Handball an der Tagesordnung, aber wer auf die höheren Tabellenregionen schielt, der sollte öfter auch mal auswärts punkten. Was Oberliga-Tabellenführer ESG Gensungen/Felsberg bisher optimal in die Tat umgesetzt hat. Die Mannschaft von Trainer Arnd Kauffeld holte aus drei Partien in der Fremde sechs Punkte. Die Serie soll auch nach dem Gastspiel beim TuSpo Obernburg (So. 17.30 Uhr) Bestand haben.

Kauffeld und seine Spieler gehen derzeit gern auf Reisen. „Unsere Auftritte waren auswärts unbeschwerter als zu Hause. Manche Spieler müssen noch lernen, mit der bei Heimspielen spürbaren hohen Erwartungshaltung angemessen umzugehen“, sagte der ESG-Trainer nach dem 29:24-Sieg gegen die MSG Umstadt/Habitzheim. In der Hoffnung auf eine Steigerung. Vor allem bei Jannis Kothe und Franco Rossel. Allerdings lässt sich leicht erklären, warum die beiden Rückraum-Asse derzeit nicht in Topform sind. Kothe konnte aufgrund einer Verletzung das Vorbereitungsprogramm nicht mitmachen und Rossels Trainingsbeteiligung leidet unter seiner Spätschicht am Arbeitsplatz. Auch Vince Schmidt und Heinrich Wachs waren zuletzt nicht in der Lage, ihr Potenzial optimal auszuschöpfen.

Unterdessen musste der kommende ESG-Gegner die 18:27-Klatsche in Wettenberg verarbeiten. „Ein rabenschwarzer Tag“, sagt Tobias Milde. Obernburgs Trainer erwartet vor allem eine Steigerung seiner Torhüter, denn Sandro Friedrich und Manuel Kiss waren - zusammengerechnet - nur viermal am Ball. Trotz der jüngsten Enttäuschung sieht Milde seine Mannschaft gegen Gensungen nicht auf verlorenem Posten, präsentiert sich der TuSpo bisher in eigener Halle weitaus erfolgreicher als in der Fremde. Mit der Unterstützung von 400 leidenschaftlichen Fans wollen die Unterfranken an die gute Leistung anknüpfen, die ihnen beim 32:32 gegen Melsungen einen Punkt einbrachte.

Trotzdem ist der Respekt vor der ESG groß. Zudem muss der TuSpo auf drei verletzte Spieler verzichten, denn Joshua Osifo (Rückraum Mitte), Philipp Klimmer (Rückraum links) und Benedikt Kern (Linksaußen) werden fehlen.