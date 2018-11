MT II mit Zuversicht zum Spitzenreiter Kleenheim/Langgöns

Melsungen. Vor zwei Wochen ist die MT Melsungen II als Außenseiter bei der HSG Kleenheim/Langgöns angetreten. Und verlor nach viel Gegenwehr. Ein gelungener Auftritt, der Mut macht auf das, was dem Oberliga-Aufsteiger nun bevorsteht: das Gastspiel bei Tabellenführer Offenbach-Bürgel (So. 17.30).

Der hat von möglichen 18 Punkten 15 Zähler eingesammelt. Davon ist auch Andreas Kalman überrascht, der neue Trainer der TSG. Der musste seinen Spielern während der Vorbereitungszeit vor allem vermitteln, dass es nicht nur darum geht, Tore zu werfen. In der vergangenen Saison hatten die Offenbacher mit 792 Treffern 35 Tore mehr erzielt als der Meister HSG Dutenhofen/Münchholzhausen. Allerdings mussten sie 794 Gegentore hinnehmen und präsentierte damit - von den Absteigern Vellmar und Hünfeld einmal abgesehen - die schlechteste Defensive.

Und da sich der Spielerkader im Vergleich zur vergangenen Saison nur unwesentlich veränderte hat, wusste der Ex-Gelnhausener, wo er den Hebel anzusetzen hatte. Trotz besserer Abwehrarbeit sieht Kalmann beim Toreverhindern noch „Luft nach oben“. Bei der Anzahl der erzielten Tore (280) liegt sein Team bereits wieder vorn. Zum Vergleich: Die MT II hat in ihren bisherigen neun Spielen 248 Tore geworfen.

Und kann in Südhessen immerhin aus fünf Spieler der A-Jugend-Bundesligamannschaft zurückgreifen. Neben Torwart Glenn Eggert machen Jona Gruber, Julian Damm, Tomas Pieroch und Jonas Goßmann die Reise nach Offenbach mit. Was Trainer Georgi Sviridenko durchaus zuversichtlich stimmt. „Wir werden variabler auftreten als bei der HSG Kleenheim/Langgöns und sind auch in Offenbach nicht chancenlos“, sagt der Coach des Außenseiters.