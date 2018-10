MT II nach dem Wechsel gegen Pohlheim chancenlos

Melsungen. Eine Schwächephase in der zweiten Halbzeit bescherte Oberliga-Aufsteiger MT Melsungen II eine 26:32-Niederlage gegen die HSG Pohlheim.

In den ersten zehn Minuten nach der Pause haben sie alles verspielt. 30 Minuten hatte die zweite Mannschaft der MT Melsungen in der Oberligapartie gegen die HSG Pohlheim prima mitgehalten, aber zwischen der 31. und 40. Minute war das Team von Trainer Georgi Sviridenko in der Melsunger Stadtsporthalle so gut wie nicht anwesend und musste eine klare 26:32 (12:14)-Niederlage hinnehmen.

Technische Fehler, vergebene Torchancen, kein Zugriff in der Abwehr: Dies alles hatte zur Folge, dass die ersten zehn Minuten nach der Pause - aus Melsunger Sicht - 2:8 ausgingen. Ein Desaster, von dem sich die MT nicht mehr erholte, obwohl sie in der Schlussphase noch für Ergebniskosmetik sorgte.

Sviridenko hatte seine Mannschaft mit den talentierten A-Jugendlichen Jona Gruber, Julian Damm und Tomas Piroch verstärkt, aber gegen die Wucht des elffachen Pohlheimer Torschützen Maximilian Rühl konnte auch das Trio der 18-Jährigen nichts ausrichten, obwohl Damm mit seinen fünf Treffern der erfolgreichste Melsunger Werfer war.

„Pohlheim hat unsere Fehler, die wir vor allem in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit gemacht haben, gnadenlos bestraft, sodass das Spiel viel zu früh gegen uns entschieden war“, sagte Sviridenko. Symptomatisch für die schlimme Phase: Pohlheims Torwart Jan Wüst erzielte innerhalb von 60 Sekunden zwei Tore, weil die Melsunger zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers ihren Torwart Glenn-Louis Eggert auf die Bank beordert hatten. Aber weil die MT nicht zum erfolgreichen Abschluss kam, und der Ball bei Wüst landete, hatte es der Torwart nicht schwer, den Ball jeweils im leeren Melsunger Kasten zu versenken.

Zudem litt der Melsunger Auftritt darunter, dass Maximilian Pregler nach seinem Nasenbeinbruch noch nicht an seine Bestform anknüpfen konnte und auch Adam Kiss noch Luft nach oben hat.

Dabei hatte das Spiel ganz nach dem Geschmack der rund 100 MT-Fans begonnen, denn in der ersten Halbzeit lieferte das Sviridenko-Team dem Favoriten aus Mittelhessen eine Partie auf Augenhöhe. In den ersten acht Minuten war auf beiden Seiten jeder Wurf ein Treffer, und erst beim Stande von 5:5 brach der Melsunger Torwart Daniel Kocsis den Bann.