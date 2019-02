MT-Reserve enttäuscht in Babenhausen besonders in der Abwehr

Babenhausen - Rückschlag für die Oberliga-Handballer der MT Melsungen II. Nach zwei Siegen in Folge unterlag das Team von Trainer Sviridenko im Kellerduell bei RW Babenhausen mit 32:22 (15:10). Durch die zehnte Saisonniederlage sind die Bartenwetzer wieder auf einen Abstiegsplatz gerutscht.

„Bei uns hat heute überhaupt nichts funktioniert“, ärgerte sich Sviridenko. Schnell lag seine Mannschaft mit 0:3 (4.) und 4:9 (13.) zurück, wobei die Gäste beim Abschluss mit einigen Pfostentreffern Pech hatten. Erst nach einer Auszeit des MT-Trainers fanden die Nordhessen besser in die Partie. Schlussmann Fabian Meyfarth traf zum 9:13 (27.) ins verwaiste Babenhäusener Tor.

Zu mehr reichte es für die Melsunger aber nicht. Vor allem in der Defensive bekam die Bundesliga-Reserve keinen Zugriff gegen die quirligen Gäste. Zwar ließ Sviridenko den starken Spielmacher Simon Brandt in Manndeckung nehmen, die sich bietenden Räume nutzten aber vor allem Robin Drews und Tom Zappe für Eins-gegen-Eins Aktionen. Und auch Linksaußen Lucas Eisenhuth bekam die MT nicht in den Griff.

„Wir waren nicht aggressiv genug und haben uns in der Defensive zu wenig bewegt“, bemängelte der MT-Coach. Zudem ließ sein Team mehrere gute Torchancen ungenutzt oder scheiterte am starken SG-Schlussmann Dominik Goder. Unter anderem scheiterten Eugen Gisbrecht, Max Pregler und Vlad Avram vom Siebenmeterpunkt.

Dazu gesellten sich zahlreiche technische Fehler, die die Gastgeber konsequent bestraften. Und im Angriff fehlte dem Rückraum um Pregler, Gisbrecht und Merlin Kothe die Durchschlagskraft.

Über 19:12 (37.) und 22:14 (44.) setzte sich der Gastgeber kontinuierlich ab. Beim 25:16 (51.) durch Jakob Stoffel war die Partie entschieden. „Wir haben alles versucht, waren insgesamt aber in der Abwehr einfach zu nachlässig“, sagte Sviridenko. Gegen Wettenberg kommende Woche muss sich das Team nun deutlich steigern.