Sieg ist für Eintracht Böddiger Pflicht

Böddiger. Wichtige Partie für die Oberliga-Handballerinnen des TSV Eintracht Böddiger: Das Team von Trainerin Lena Hildebrandt empfängt im Kellerduell Schlusslicht HSG Sulzbach/Leidersbach (Sa. 17 Uhr, Felsberg).

Gegen die Südhessinnen zählt für die Eintracht nur ein Sieg. „Wir müssen uns auf uns konzentrieren und trotz der vielen Ausfälle ein hohes Tempo gehen“, fordert Eintracht-Trainerin Hildebrandt. Neben den Langzeitverletzten Katrin Benda und Anne Kühlborn fehlt auch Katja Frommann. Zudem ist der Einsatz von Sabrina Weiß (umgeknickt) ebenso ungewiss wie der von Torhüterin Denise Dippel (krank).

Die Südhessinnen haben sich während der Saison noch mit der 24-jährigen Kroatin Maja Draca verstärkt. Auch die höherklassig erfahrene Raissa Thikhanovitch gab zuletzt ihr Comeback. Hildebrandt will dennoch an der 5:1-Formation festhalten. Für Benda wird allerdings Fiona Eberhardt als Vorgezogene agieren.

Fokus auf Tempospiel

In der Offensive sind nun die jungen Spielerinnen gefragt. Neben Torjägerin Christin Schene werden die Außen Kathleen Nepolsky und Emilie Giese wieder in den Rückraum rücken. Dort ist Antonia Gondermann eine Option. Fürs Tempospiel kommen insbesondere Nora Minhöfer, Filiz Eren, Sophie Wagner und Eberhardt in Frage. „Wir wollen gar nicht so oft ins Positionsspiel kommen“, gibt Hildebrandt die Richtung vor.

Auch die Gäste haben mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Torjägerin Sabine Eisenträger fehlt mit einem Kreuzbandriss. Fraglich ist der Einsatz von Torfrau Alina Scheitzger und von Rückraumspielerin Saskia Becker. Darauf will sich die Eintracht-Trainerin aber nicht verlassen.