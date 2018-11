Verfolgerduell für SG 09 Kirchhof II gegen TV Hüttenberg

Vaupel kehrt zurück

+ © Richard Kasiewicz Hiergeblieben: Kirchhofs Deborah Spatz (am Ball) ist gut in Form. In dieser Szene lässt sie Bensheims Nina Rädge stehen. © Richard Kasiewicz

Kirchhof. Es geht eng zu in der Handball-Oberliga der Frauen. Und deshalb ist die Partie der SG 09 Kirchhof II gegen den TV Hüttenberg (So. 17 Uhr, Stadtsporthalle Melsungen) laut SG-Coach Martin Denk „eine der wichtigsten noch ausstehenden Begegnungen in diesem Jahr.“