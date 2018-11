Wichtiger Erfolg für die MT Melsungen II gegen TV Büttelborn

Melsungen. Es geht doch! Mit 29:27 (13:10) hat Handball-Oberligist MT Melsungen II das Kellerduell gegen Mitaufsteiger TV Büttelborn gewonnen und damit einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf eingefahren.

„Wir haben bis zum Ende gekämpft und eine tolle Mannschaftsleistung gezeigt“, freute sich Torjäger Merlin Kothe. Der hatte vorher mit seinem siebten Treffer zum 26:23 (57.) die letzten Zweifel am zweiten Melsunger Saisonsieg beseitigt. Da half auch eine offene Manndeckung der Gäste in der Schlussphase nichts mehr. „Das waren zwei ganz wichtige Punkte für uns“, freute sich MT-Coach Georgi Sviridenko.

Schlussmann Kocsis stark

Der zweite Matchwinner neben Kothe: Rückkehrer Christian Damm. Der stand nach überstandenem Mittelfußbruch gleich in der Startformation, machte seine Sache im Rückraum, am Kreis, und als Teil des Innenblocks der sicheren 6:0-Deckung richtig klasse. Und erzielte selbst sieben Treffer. „Er hat uns richtig gutgetan“, sagte Sviridenko. Zudem fand bei den Bartenwetzern auch Schlussmann Daniel Kocsis diesmal gut in die Partie.

So führten die Nordhessen gegen den Oberliga-Neuling schnell mit 3:1 (4.), bevor Büttelborn stärker aufkam. Bis zum 10:10 (27.) verlief das Kellerduell ausgeglichen. Dann zogen die Batzenwetzer nach einem Doppelschlag von Jona Gruber und einem Treffer von Vlad Alexandru Avram auf 13:10 davon. „Wir sind diesmal vor und nach der Pause nicht eingebrochen“, sagte Kothe. In der Tat zog die Bundesliga-Reserve nach Wiederanpfiff durch Avram auf 17:13 (35.) davon.

„Dann sind wir zu nervös geworden und haben Fehler gemacht“, bemängelte Sviridenko. Beim 16:17 (40.) durch Linksaußen Bogdan Draskovic waren die Mittelhessen wieder dran. Ehe Melsungen durch Kothe (2), Christian Damm und Nino Jedinak auf 21:17 (44.) enteilte.

„Dann sind wir cool geblieben“, freute sich Sviridenko. Vor allem in der Offensive gab die MT II nun richtig Gas. Christian Damm sorgte mit einem Doppelschlag zum 25:20 (51.). Zwar wurde es zum Schluss noch einem eng, doch Kothe machte schließlich alles klar.

Melsungen: Kocsis (13 Paraden/23 Gegentore), Eggert (bei vier 7 m, 0/4) - Hagemann, Jedinak 3, J. Damm 1, Gruber 3, Avram 4, Kothe 7, Chr. Damm 7/1, Bruns, Reinbold, Goßmann, Kiss 4/1, Piroch.

Büttelborn: Lochmüller (1.-30.,6/13), Walter (30.-60., 6/16) - J. Voegele, Schamber 1, Wagner 2, Wesp 1, Kehlenbach 6, Krohn, Schild 3, Hackeschmidt 1, Friedrich 5/5, Fischer, M. Voegele.

SR:Ernst/Henkel.

Z:100. Siebenmeter: 2/2:11/9.

Zeitstrafen: 20:6 Minuten.

Rot:Hackeschmidt (46., dritte Zeitstrafe), Jedinak (59., dritte Zeitstrafe).