Paukenschlag: Graf hört bei Fußball-Kreisoberligist SG KiLoHa auf

Von: Sebastian Schmidt

Teilen

Paul Graf © Pressebilder Hahn

Paukenschlag bei Fußball-Kreisoberligist SG KiLoHa: Paul Graf hat sein Amt als Spielertrainer des Tabellendritten niedergelegt.

Kirchberg – „Es macht für mich keinen Sinn mehr, weiter Herzblut zu investieren“, erklärte Graf auf Anfrage, der seine Entscheidung nach einem Gespräch mit dem SG-Vorstand am Dienstagabend traf.

Als torgefährlicher Vollblutfußballer war Graf 2012 als Leistungsträger des damaligen Hessenligisten 1. FC Schwalmstadt zur SG Kirchberg/Lohne gewechselt. Mit der SG stieg er 2012 als historischer Erfolg direkt 2013 in die Gruppenliga auf. In der Saison 2017/18 wurde er als Nachfolger von Sven Pfefferkorn Spielertrainer. Wie es der Zufall will, verpasst er nun das Wiedersehen mit Pfefferkorn, der inzwischen Interimstrainer des FC Domstadt Fritzlar ist. Der gastiert nämlich am Sonntag (15 Uhr) zum Derby in Lohne.

164 Tore in 267 Spielen

Wie Kirchbergs Spartenleiter Florian Rüppel mitteilt, wird dann und bis zum Saisonende Matthias Tropmann als Interimstrainer die Gastgeber betreuen. Auch als Spieler wird Graf nicht mehr eingreifen, weil er derzeit am Knie verletzt ist. „Ich hätte den Jungs sonst gerne noch geholfen“, sagt der Mann, der für die SG in Gruppenliga und Kreisoberliga 164 Tore in 267 Spielen erzielte.