Philipp Hess glänzt mit Doppelsieg

Von: Ralf Ohm

Teilen

Ein erfolgreiches Paar: Peter Kopecky und Joana, die zusammen zwei M-Prüfungen gewannen. © Richard Kasiewicz

Philipp Hess setzte mit seinem Doppelsieg bei der S*-Dressur das Glanzlicht beim Freilandturnier des LRFV Fritzlar. Der Pferdewirtschaftsmeister und Diplom-Trainer des RV Hof Bettenrode hielt mit Sweet Carolina (900 Punkte) und Bellis Blue Label (883) die gesamte Konkurrenz von 19 Startern in Schach. Dritter wurde Heinrich Brähler (RFV Herbstein) auf Federleicht (878,59) vor Mitfavoriten Marion Löw (RV Hof Bettenrode) auf Farven (876,50).

Fritzlar- Auch die Dressurprüfung der Klasse M** glich einer Vereinsmeisterschaft des RV Hof Bettenrode: Hier hatte Hess auf Sweet Carolina (723 Punkte) die Nase vorn vor Löw auf Farven (712).

Mit je zwei Siegen und weiteren Platzierungen auf dem Treppchen in insgesamt fünf M-Springen waren die Borkener Annabell Plock und Petrer Kopecky die überragenden Springreiter des dreitägigen Turniers. In der Zeitspringprüfung der Klasse M* war die mit 15 Jahren jüngste Teilnehmerin mit ihren beiden Pferden Aquarelle de Choizy (0 Fehler/55,56 Sekunden) und Maharadscha (0/58,01) in einem anspruchsvollen Parcours mit zehn Hindernissen und elf Sprüngen auch die schnellste. Dahinter konnten sich die Fritzlarer Lokalmatadoren Kai Schrammel auf Striptease (0/58,06) und Lucky Blue Van‘t Hulgenrode (0/59,38) sowie Jessica Sölzer auf Castella (0/61,36) platzieren.

Ebenfalls elf Sprünge bestehend aus zehn Hindernissen und einer Kombination galt es bei der Springprüfung Klasse M* zu überwinden, die von Parcourchef Christian Schaffrath kurzfristig aus Sicherheitsgründen vom Rasen- auf dem Sandplatz verlegt wurde. Hier war insbesondere die Wendigkeit der Pferde gefragt - und Peter Kopecky (RFV Borken) in seinem Element.

Der 27-jährige Slowake gewann auf Joana (0/52,53) und wurde auf Banana Joe (0/56,09) Dritter. Nur Daniel Erd (RFV Bad Wildungen) konnte auf Melody als Zweiter (0/53,46) in die „Kopecky-Phalanx) eindringen. Auch der 15-jährige Hannes Gerlach (RFV Borken) blieb fehlerfrei und wurde auf Captain Morgan in 58,12 Sekunden Vierter.

Da freut sich der Sieger: Philipp Hess herzt Sweet Carolina, mit der er in der S*Dressur triumphierte. © Richard Kasiewicz