Premiere für Fehr/Dobler als Trainerduo des FC Körle gegen Eichenzell

Im Spiel eins nach dem Rücktritt des Körler Trainers Teame Andezion heißt der Gegner FC Eichenzell (Sa. 17 Uhr, Schwarzwald-Kampfbahn).

Auch die Mannschaft aus dem westlichen Rhönvorland wird dem Aufsteiger spielerisch wohl überlegen sein, aber kämpferisch – dass haben sich die Spieler geschworen – will die Mannschaft, anders als beim 0:7 gegen den SC Bad Soden, diesmal unbedingt mithalten. „Wir müssen jetzt noch enger zusammenrücken“, sagt Kapitän Luis Taube.

Unterdessen wird der Trainer von einem Duo ersetzt. Tobias Fehr und Karl-Heinz Dobler waren Andezions Assistenten und betreten kein Neuland. Denkbar ist, dass es sich um eine Interimslösung handeln wird, möglich ist aber auch, dass Fehr und Dobler ihre neue Tätigkeit langfristig ausüben werden. Jedenfalls spricht Dobler von einem Neuanfang. „Wir wollen uns nicht nach dem Gegner richten, was zur Folge haben muss, dass wir so oft wie möglich versuchen sollten, schnell nach vorn zu spielen“, sagt der 64-Jährige, der als Trainer aufgrund seiner früheren Aufgabe bei Eintracht Baunatal Verbandsliga-Erfahrung mitbringt. Doblers Schwerpunkt lag allerdings im Jugendbereich, in dem er unter anderem für den KSV Hessen, den KSV Baunatal und den OSC Vellmar tätig war.

+ Tobias Fehr © Richard Kasiewicz

Auch dem neuen Trainerduo ist die Schwere der Aufgabe bewusst, aber Dobler und Fehr strahlen Optimismus aus, reden nicht vom Abstieg. Auch die Tabelle sagt, dass die Lage gar nicht so aussichtslos ist. So kann der Vorletzte beispielsweise an dem kommenden Gegner vorbeiziehen, denn die Osthessen haben sechs Punkte gesammelt und damit nur zwei Zähler mehr auf dem Konto als die Gastgeber.

Heiko Rützel nimmt kein Blatt vor den Mund: „Wir stehen mächtig unter Druck“, sagt Eichenzells Trainer. Der Coach weiß, dass seine Mannschaft in Körle ihre Stärken wohl nicht ausspielen kann, denn die Gastgeber werden sicherlich keine Räume für das temporeiche Eichenzeller Umschaltspiel anbieten. Dennoch erwartet der 36-Jährige, dass sich auch seine offensiv orientierten Spieler steigern. Der Trainer setzt besonders auf Dominik Schlag, Jonathan Müller und Mikael Avenesian.

Unterdessen machen die Körler gerade die Erfahrung, dass ein Unglück selten allein kommt, denn die schwere Verletzung von Eugen Wagner macht für den Aufsteiger alles nur noch schwerer. Dem 35-Jährigen droht das Karriere-Ende. Wagner hatte sich beim 0:4 in Lehnerz einen Kreuzbandriss zugezogen und wird Ende des Monats operiert. „Ob ich nochmal in der Verbandsliga antrete, hängt vom Heilungsprozess und meiner beruflichen Situation ab“, sagt Wagner.