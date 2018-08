Reitturnier in Fritzlar: Frank Plock siegt und lobt Marc Riechers

Fritzlar. Frank Plock und das große Sommer-Reitturnier des LRFV Fritzlar: Das passt einfach. Der Abo-Sieger aus Borken war in den idyllisch gelegenen Ederauen erneut das Maß aller Dinge und gewann insgesamt in neun Prüfungen.

„Die Bodenbedingungen waren mit viel Sand auf dem Rasen top. Und für mich lief es optimal“, sagte der 43-Jährige. Seinen großen Auftritt hatte Plock beim Höhepunkt der Veranstaltung, dem S*Springen mit Siegerrunde. Vier Reiter-Pferd-Paare hatten sich für die Entscheidung qualifiziert. Parcourschef Piotr Gospodarek, der Nachfolger von Herbert Hausknecht, hatte elf Hindernisse mit 13 Sprüngen aufbauen lassen. Darunter eine dreifache Kombination. Diese musste im ersten Teil mit einer Distanz von zwei Galoppsprüngen und im zweiten Teil nur mit einem Galoppsprung geritten werden.

Starker Altmeister Rosenow

Zweimal gab es die Möglichkeit, einen kürzeren Weg zum nächsten Hindernis zu nehmen. Das gelang neben dem späteren Sieger auch Oliver Tüpker (RFV Hildesheim) auf Enercy von Chrattenbach (0 Fehler/39,11 Sekunden). Plock konnte als erster Starter vorlegen und tat das fehlerfrei in 33,65 Sekunden auf seinem belgischen Wallach Eclipse vorzüglich. Nicht ganz so schnell (40,14) war Wulfdietrich Rosenow auf Vis a Vis. Das ist laut Plock eines der besten Springpferde Hessens und wurde von der Fritzlarer Familie Riechers gezüchtet. Rosenow sitzt auch mit 76 Jahren noch fest im Sattel und zählt als Dauerbrenner in der Domstadt zu den Publikumslieblingen. Diesmal wurde der Altmeister vom LRFV Arolsen Vierter und hatte als Dritter im S*-Springen aufgetrumpft.

Auch hier war Plock das Maß aller Dinge und feierte auf Miss Picky (53,73) und Eclips (54,11) einen Doppelsieg. Dabei waren zehn Hinternisse mit zwölf Sprüngen zu überwinden. Im Blickpunkt standen zweimal eine zweifache Kombination – eine Steil/Oxer mit einem Galoppsprung und ein Oxer/Steil mit zwei Galoppsprüngen.

Shari Zey fehlte verletzt

Während diese beiden Siege für den Borkener geplant waren, landete er die anderen Erfolge in M- und L-Springen unverhofft. Denn Teamkollegin Shari Zey, die ihm eigentlich Konkurrenz machen sollte und mit den jüngeren Pferden an den Start gehen wollte, war im Training gestürzt. Starke Prellungen verhinderten den Auftritt der Amazone. In Zeys Abwesenheit bewies dafür Marc Riechers (LRFV Fritzlar) sein Ausnahmetalent.

„Marc ist die größte Nachwuchshoffnung Nordhessens. Er hat sich seine Pferde toll aufgebaut und reitet schon sehr konstant“, lobte Plock den frisch gebackenen Verbandsmeister. Riechers war mit Smilie, einem braunen Wallach, und Sierra, einer Fuchsstute, am Start. Bei der M*-Stilspringprüfung und dem L-Springen feierte der 15-Jährige sogar einen Doppelsieg auf seinen Pferden. Und bei der L-Stilspringprüfung mit steigenden Anforderungen ließ er glatt Frank Plock hinter sich. Was der Abosieger absolut erfreut zur Kenntnis nahm.