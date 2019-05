Ost-/Mosheim muss im Rückspiel gegen Zierenberg fünf Tore aufholen

Zierenberg - Schlappe für den TSV Ost-/Mosheim im ersten Relegationsspiel zur Handball-Landesliga der Männer: Beim HSC Zierenberg mussten sich die Fitozovic-Schützlinge mit 30:35 (12:18) geschlagen geben.

Und gehen nun trotz eines überragenden Jannis Balke, der 12 Tore erzielte, mit der Hypothek eines Fünf-Tore-Rückstands ins Rückspiel, das am Sonntag um 16 Uhr in der Hochlandhalle in Ostheim stattfindet. Weiterhin trafen für Ost-/Mosheim: C. Stöcker 4, Hagemann 3/1, Lauterbach 3/2, Kranz 3, Proll 2, S. Stöcker 1, Schlosser 1, Schröder 1. Rote Karte: Imberger. (mm)