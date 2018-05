Saisonabschluss des TuS Viktoria Großenenglis

Großenenglis. Ein würdiger Saisonabschluss soll gelingen, wenn der TuS Viktoria Großenenglis in der letzten Partie der Frauenfußball-Hessenligaspielzeit 2017/18 den Tabellenletzten SG Ueberau erwartet (Sa. 18 Uhr).

Zum einen, weil die Borkenerinnen damit eine formidable Rückrunde als drittbestes Team krönen könnten. Zum anderen, weil es sich mit einem Sieg im Rücken bei der anschließenden Saisonabschlussparty besser feiern lässt. Doch bevor die Gastgeberinnen zum gemütlichen Teil des Abends übergehen dürfen, wartet mit den Südhessinnen ein Gegner, der zwar aller Voraussicht nach in die Verbandsliga zurückkehren wird. Jedoch aufgrund einer beachtlichen Rückrunde (4. Platz) nicht zu unterschätzen ist. Dementsprechend fordert Viktoria-Trainer Daniel Döring: „Wir müssen ein letztes Mal ans Limit gehen.“

Im letzten Auftritt der Saison wird Döring also genau hinschauen, welche seiner Schützlinge die nötige Einstellung an den Tag legen. Für Urlauberin Carina Jäger bilden erstmals Luise Hertel, die trotz der 1:7-Niederlage in Calden einen guten Eindruck hinterließ, und Laura Festor die Doppelsechs. Dahinter stellt sich die Defensive um Torhüterin Lisa-Maria Kaiser fast von selbst auf. Im Angriff ist Sophie Trost eine Startelf-Kandidatin im letzten Saisonspiel. Welches dem Viktoria-Trainer eigentlich ungelegen kommt: „Ich könnte sofort mit der neuen Spielzeit weitermachen.“