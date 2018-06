SC Neukirchen verliert gegen SG Herleshausen/Nesselröden

Röllshausen. Eine unglückliche 1:2 (0:2)-Niederlage gegen die SG Herleshausen/Nesselröden, den Kreisoberliga-Vizemeister aus dem Werra-Meissner Kreis, musste der SC Neukirchen im ersten Spiel der Relegation zur Fußball-Gruppenliga hinnehmen.

„Wir waren über weite Strecken spielbestimmend, haben aber zu viele Chancen ausgelassen“, ärgerte sich Adam Biernacki, der Sportliche Leiter des SCN. Hoch zufrieden war dagegen Gäste-Trainer Andreas Hartmann: „Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, hatten in einigen Situationen aber auch das Glück auf unserer Seite.“

Die ersten SCN-Chancen von Arnold Weich (10.) und Nils Palatinus (26.) vereitelte Gästetorhüter Michael Wenk. Florian Klagholz scheiterte zweimal in aussichtsreicher Position (3., 35). Besser machten es die Gäste, die mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause überraschten: Lukas Wetterau köpfte nach Flanke von Janik Wittich zur Führung (43.) und nur eine Minute später stibitzte Marcel Weishaar SCN-Torhüter Pascal Gutweiler den Ball und erhöhte auf 0:2.

Einbahnstraßenfußball

Trotzdem rappelten sich die Gastgeber nach der Pause sofort wieder auf und übernahmen das Kommando. Mit Erfolg. In der 53. Minute wurde Julian Schaub von Tobias Langheld im Strafraum zu Fall gebracht und den fälligen Elfmeter verwandelte Süleyman Gökhan zum 1:2.

In der Folgezeit setzte sich der Einbahnstraßen-Fußball fort. Neukirchen erspielte sich dabei gegen stark abbauenden Gäste Chancen am Fließband, doch Arnold Weich (74.) und SCN-Spielertrainer Steffen Fink (90.) zielten bei ihren Kopfbällen nicht genau genug. So hilft dem SCN am Mittwoch in Wolfsanger (Anstoß 19 Uhr) im zweiten Spiel nur ein Sieg, um die Chance auf den Aufstieg in die Gruppenliga zu wahren.

Von Bernd Krommes