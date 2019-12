Verlängert: Auch Marc Lauterbach bleibt ESG Gensungen/Felsberg treu

Die ESG Gensungen/Felsberg ist nicht nur Tabellenführer der Handball-Oberliga, sondern denkt auch an die kommende Saison. Die Mannschaft wird womöglich in der 3. Liga antreten.

Die Liste der Spieler, die kürzlich für 2020/2021 einen Vertrag erhalten haben, ist auf sieben angewachsen. Auch die Rückraumspieler Heinrich Wachs, Vince Schmidt, Cornelius Feuring sowie Jannis Kothe stehen für eine vielversprechende Zukunft der ESG. Zuvor hatten die Kreisläufer Christoph Koch und Maik Gerhold verlängert.

Der größte Coup aber ist die Weiterverpflichtung des Torwarts. Marc Lauterbach zählt auch in dieser Saison zu den besten Torhütern der Oberliga und war erst am vergangenen Wochenende maßgeblich am 27:19-Derbysieg gegen die MT Melsungen II beteiligt.

Lauterbach als Identifikationsfigur

Michael Stahl kommentiert die Verpflichtung Lauterbachs geradezu euphorisch: „Es freut uns nicht nur riesig, dass er als Führungsspieler weiterhin das ESG-Trikot tragen wird, er ist auch zu einer Identifikationsfigur des Gensunger Handballs gereift“, sagt der Sportliche Leiter.