Seit 575 Tagen ungeschlagen: SG Englis/Kerstenhausen/Arnsbach hat das Verlieren verlernt

Ein 0:5 in Rhünda setzte es zum Abschluss der Saison 2017/18. Seitdem kennt der Borkener Verein fast nur Siege. Es waren zwischenzeitlich 27 in Folge.

Aus 31 Punktspielen in Kreisliga B 3 und A 2 holte die SG ungeschlagen 89 von 93 möglichen Punkten. Nur einmal schien die Serie zu reißen, als die Hausherren mit 0:2 gegen den SV Niedergrenzebach zurücklagen. Doch Kapitän Julian Wiegand motivierte seine Mitspieler in der Pause erfolgreich und fuhr mit seiner Mannschaft noch einen 6:2-Heimsieg ein.

Zur Winterpause beträgt der Vorsprung auf die SG Asterode bereits sechs und auf die SG Obergrenzebach sowie FC Homberg II jeweils zehn Punkte. Bei einem Nachholspiel in der Hinterhand. Geschenkt, dass Englis/Kerstenhausen/Arnsbach am 12. Oktober in Homberg „nur“ 2:2 trotz 2:0-Führung spielte.

Freiwillig aus der Kreisoberliga zurückgezogen

+ Dennis KaufmannErfolgreicher SG-Trainer © Privat/nh

Ein solcher Lauf war vor viereinhalb Jahren undenkbar. Die Spielgemeinschaft hatte sich als Tabellenelfter freiwillig aus der Kreisoberliga in die Kreisliga B zurückgezogen.

Der Neuanfang in der untersten Klasse verlief schleppend: Elfter Platz 2016, Siebter 2017. Doch dann hatte der Verein mit der Rückholaktion von Ex-Spieler Dennis Kaufmann den richtigen Riecher. Denn der heute 39-Jährige, der zuvor bei der SG Brunslar/Wolfershausen II ins Trainergeschäft reinschnupperte, setzte an den richtigen Stellschrauben an.

Wieder eine tolle Gemeinschaft

„Die Kameradschaft war nicht mehr existent, als ich angefangen habe. Mittlerweile sind viele Akteure zum Heimatverein zurückgekehrt und wir haben wieder eine tolle Gemeinschaft und können mühelos zwei Mannschaften stellen“, betont Kaufmann. Da passt es ins Bild, dass Verteidiger Philipp Zwicker nach viereinhalb Jahren wieder da ist. Mit der Erfahrung von fast 100 Gruppenliga-Einsätzen in Bad Wildungen und Brunslar.

Ergebnisse wie das 10:0 gegen Beisetal, 5:0 in Remsfeld und 7:1 gegen Di./Na./Tro. untermauern die Aufstiegsambitionen des Teams, das im Falle eines erneuten Aufstiegs zusammenbleiben soll. Wobei Dennis Kaufmann die Dominanz zwiegespalten beobachtet: „Da die Qualität in der Spielklasse überschaubar ist, finde ich es gut, dass die Ligen nun zusammengelegt werden.“

Eingespieltes System

+ Tim KleinmannZurückgekehrte Stammkraft © Bernd Hahn

Ein Vorteil des souveränen Spitzenreiters ist ein eingespieltes System. Das ist flexibel angelegt und wird bei Bedarf während des Spiels problemlos umgestellt. Auf Einzelkönner wollen die Borkener indes trotz der mannschaftlichen Geschlossenheit nicht verzichten.

Im Zentrum steht der verbandsliga-erfahrene Mittelfeldmann Tim Kleinmann. Der torgefährliche Spielmacher kehrte vor einem Jahr als Stammspieler des TSV Wabern zurück, weil er aufgrund seines Studiums nicht mehr so viel Zeit für sein Hobby hatte.

Team peilt Rückkehr in Kreisoberliga an

Nun spielt der 25-Jährige Seite an Seite mit Cousin Marc, der ein glänzender Torwart ist, seinem Bruder Eric, Tobias Reckhart und Tim Hellmuth. Drei 18-Jährige, die allesamt kaum noch aus der ersten Elf wegzudenken sind. 2020 peilt das Team um Abwehrchef Pascal Seyfarth nun familiär nach fünf Jahren die rasante Rückkehr in die Kreisoberliga an. Denn neben den Kleinmanns weiß Trainer Dennis Kaufmann seinen Co-Trainer Tobias ebenso brüderlich neben sich wie auf dem Feld die Defensivkräfte Robin und Nick Schüßler.