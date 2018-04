SG 09 Kirchhof besiegt DJK/MJC Trier mit 31:27

Melsungen. Die Handballerinnen der SG 09 Kirchhof können für ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga planen. Die Grün-Weißen haben die Hürde DJK/MJC Trier genommen und nach einer Achterbahn der Gefühle mit 31:27 (12:16) gewonnen.

"Mit 24 Punkten steigen wir nicht ab. Das Spiel war ein Spiegelbild der Saison und wir haben es gemeistert", sagte Christian Denk. Damit meint Kirchhofs Trainer, dass sein Team anfangs zu ungeduldig war und über 4:4 (10.) und 8:10 (20.) zur Pause mit 12:16 zurücklag.

Nichts, aber auch wirklich gar nichts klappte im ersten Durchgang. Das Angriffsspiel mit zwei Kreisläuferinnen? Verpuffte gegen den starken Mittelblock der Gäste mit Lindsey Houben und Vesna Tolic. Die Variante mit einer eigenen 5:1-Abwehr um die vorgezogene Leona Svirakova? Konnte die Durchbrüche der Triererinnen nicht verhindern. Die siebte Feldspielerin, also volles Risiko? Ebnete DJK/MJC-Torhüterin Yuko Minami selbst zwei Treffer.

"Dann haben wir endlich Emotionen gezeigt und unterstrichen, was wir können", freute sich Karolina Bijan. Die Rechtsaußen konnte überraschend nach ihrer Schulterverletzung doch schon mitmischen und das sogar über 40 Minuten. Zeitgleich war Katarzyna Demianczuk für Frederikke Siggaard ins Tor gerückt und war ebenso ein Garant der gelungenen Wende.

Nach dem 14:18 (34., Houben) gelang der SG 09 vor nun 537 ausgelassenen Fans ein 7:0-Lauf in weniger als sieben Minuten - und somit der Weg zum 21:18 (40.). "Eine Halbzeit war das von uns überragend, aber am Ende konnten wir von den Kräften her nicht mehr mithalten", sagte Triers neuer Trainer Ralf Martin nach seiner Premiere. Zwar glich seine Mannschaft noch einmal zum 22:22 (46.), doch dann ließ Kirchhof nichts mehr anbrennen - und ist mit der viertbesten Tordifferenz nun wieder als bester Aufsteiger Tabellensechster.

Kirchhof: Siggaard (bis 21./2 P./10 GT.), Demianczuk (ab 21./9/17) - Lucas, Boonkamp 2, Nolte, Muchocka, Kühlborn 7, Svirakova 1, Sabljak 11/6, Ringleb, Bijan 4, Visser 5, Mai 1.

Trier: Minami 2 (11/31), Krämer (0/1 bei einem 7m) - Petrovska 1, Sattler, Houben 5, Czanik 1, Tolic 2, Smits 2, Müller 4, Szabo 4, Zrnec 4, Constantinescu 2.

Siebenmeter: 6/6:2/1. Zeitstrafen: 4:6 Minuten. SR: Dedens/Geckert. Z: 537.