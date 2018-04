SG 09 Kirchhof plant ohne Franziska Ringleb

Kirchhof. Der zweite Abgang im Sommer ist fix: Nach Laura Nolte (pausiert) haben sich Handball-Zweitligist SG 09 Kirchhof und Franziska Ringleb darauf verständigt, die Zusammenarbeit nicht fortzuführen.

„Franzi hat uns immer wieder gute Impulse im Spiel gegeben. Jedoch ist es leider so, dass ihr Lebensmittelpunkt in Gießen liegt und der Aufwand in keinem Verhältnis zu ihren Einsatzzeiten steht“, betont Trainer Christian Denk. In 17 Partien kommt die wurfstarke Linkshänderin auf 31 Tore für die SG 09 und bereitet sich nun mit ihrem Team auf das Heimspiel gegen den DJK/MJC Trier vor (Sa. 18 Uhr, Stadtsporthalle). Die 25-Jährige war nachverpflichtet worden, als sich Kapitänin Christin Kühlborn verletzt hatte.