SG 09 Kirchhof plant ohne Neuzugänge und steigt am 2. Januar wieder ein

Viel Zeit, um das Team neu aufzustellen und auszurichten, hat Trainer Christian Denk nicht. Am 2. Januar steigt Handball-Zweitligist SG 09 Kirchhof mit einer zweitägigen Teambuilding-Maßnahme nach nur zweieinhalb Wochen Pause wieder ein.

Am 4. Januar bereits steht das hammerharte Spiel beim amtierenden Zweitliga-Meister und aktuellen Tabellenzweiten HL Buchholz 08-Rosengarten an. Eine Woche später sind die Löwinnen beim TSV Nord Harrislee gefordert, der zu den positiven Überraschungen zählt. „Wir müssen uns seelisch darauf vorbereiten, dass wir noch einige Wochen im Abstiegskampf stecken werden“, betont SG-Coach Denk.

Dazu hat der 36-Jährige den gleichen Kader wie bislang zur Verfügung. Bei Rechtsaußen Karolina Bijan, die vor knapp vier Monaten Mutter wurde, klärt sich dieser Tage, wann sie wieder einsteigen möchte. Mit einer Rückkehr von Michelle Urbicht (Kapselriss an der Schulter) ist frühestens Mitte Februar, vielleicht sogar erst im März zu rechnen.

Neuzugänge sind nicht zu erwarten. „Wir haben nicht das Geld, um eine Spielerin zu holen, die uns sofort weiterhilft“, bekräftigt Christian Denk. Also müssen es diejenigen richten, die für die Misere verantwortlich sind. Spätestens am 18. Januar gibt es keine Ausreden mehr. Dann gastiert das abgeschlagene Schlusslicht HSV Solingen-Gräfrath in Melsungen. Sieben Tage später gilt’s bei der HSG Freiburg. Bei einem der nur drei Gegner, die die SG 09 in dieser Runde besiegen konnte.