SG Asterode/Christerode/Olberode nach 21 Jahren zurück

Kreisoberliga

+ © Bernd Krommes Die Konkurrenz auf Distanz gehalten: Kreisliga A-Meister SG Asterode/Christerode mit (hinten v.l.) 1. Vorsitzender Chris Köhler, Trainer Enis Adrovic, Betreuer Benedikt Schmidt, Niklas Diehl, Ben Dietz, Henrik Muhl, Christopher Wahl, Daniel Eiffert, Philipp Schäfer, Fabian Rönneper, Kilian Frank, Andree Grein, Martin Bierwirth, Betreuer Torben Becker und Andre Wagner, (vorn) Andre Blättner, Marcel Wagner, Tobias Diehl, Christopher Wilke, Hendrik Sturz, Bastian Schäfer, Konstantin Schäfer, Konstantin Knab, Julius Kaplan, Jonas Brandner, Philipp Lindloff und Tobias Schultheis. © Bernd Krommes

Nein, Zweifel sind nicht erlaubt. Etwa daran, ob die Rückkehr der SG Asterode/Christerode/Olberode (nach 21 Jahren) in die Kreisoberliga verdient ist. Nahezu alle Statistiken sprechen für die „Raben“, den souveränen Meister der Kreisliga A 2, der mit 12 Punkten Vorsprung auf Verfolger TSV Mengsberg II ins Ziel ging.

Asterode/Christerode - Eine Dominanz, die sich früh abzeichnete. Etwa nach den ersten 16 Spieltagen, 15 Siegen und einem Remis, ehe die erste Niederlage (1:2 gegen Mengsberg) folgte. Auf „mannschaftliche Geschlossenheit und individuelle Stärke“ führte Trainer Enis Adrovic die Überlegenheit zurück. Und den souveränen Aufstieg, „weil auch nach acht Punkten Vorsprung nach der Hinrunde die Spannung keineswegs raus war“.

Motivationsprobleme? Fehlanzeige. „In Asterode kannst du die Jungs echt fordern. Auch die aus der zweiten Mannschaft machen prima mit und sind genauso bereit, sich zu quälen“, lob der SG-Coach seine Schützlinge. Ein über die Jahre gewachsenes Team, deren größtes Kapital neben den spielerischen Qualitäten laut dem Sportlichen Leiter Henrik Muhl „der Zusammenhalt und die Kameradschaft“ ist. Zudem besitzt es Perspektive.

Nur vier Spieler gelten wegen ihres Alters als erfahren: Martin Bierwirth (34 Jahre), Daniel Eiffert (33), Christopher Wahl (36) sowie Christopher Wilke (33), der mit seinen 30 Toren als Torschützenkönig einen großen Anteil am Erfolg hat. Der Rest ist im Schnitt „um 21,5 Jahre jung“ (Muhl).

Einen Wermutstropfen gibt‘s aber doch: Aufstiegstrainer Adrovic verlässt die SG mit noch unbekanntem Ziel. „Wir lassen Enis nur ungern ziehen, da er sich in den drei Jahren bei der SG als Trainer sehr engagiert gezeigt hat“, bedauert Henrik Muhl. Neuer Trainer wird der 39-jährige Viktor Kibenko, zuletzt Spielertrainer der Reserve der SG Aulatal in der Kreisliga A Hersfeld-Rotenburg. Das Ziel ist „ganz klar der Klassenerhalt“ (Muhl). Allerdings in der Überzeugung, dass die Mannschaft reif ist, die nächste Stufe zu nehmen. (Von Bernd Krommes)