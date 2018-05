SG Brunslar/Wolfershausen vor größtem Spiel ihrer Vereinsgeschichte

Borken. Im Kreispokal-Finale (heute 18.30 Uhr in Borken) sind die Rollen klar verteilt. Und genau das macht seinen Reiz aus verbunden mit der Frage, ob die SG Brunslar/Wolfershausen dem favorisierten Fußball-Verbandsligisten 1. FC Schwalmstadt ein Bein stellen kann. Wir hörten uns in beiden Lagern um.

1. FC Schwalmstadt

Mitten im nervenzehrenden Abstiegskampf der Verbandsliga und drei Tage vor dem wohl entscheidenden Spiel gegen Dörnberg ist der Pokal eine willkommene Abwechslung für die Elf von Atilla Güven. „Wir sind Favorit und wollen den Pokal nach dem Spiel in der Hand halten“, beschreibt der Coach den Anspruch seines Teams.

Dabei kann er personell aus dem Vollen schöpfen, will einige angeschlagene Spieler wie Jan-Philipp Trümner oder Leonard Freund schonen, anderen wie Maximilian Schuch Spielpraxis geben. Der Innenverteidiger wird beginnen und dafür Vedran Jerkovic möglicherweise auf die „Sechs“ rücken, auch weil Timo Brauroth berufsbedingt fehlt. Als zweiter Sechser käme Yannick März in Frage, so dass Patrick Herpe im 4:2:3:1-System wieder als Zehner hinter Leon Lindenthal (oder Brian Mitchell) nach vorn rücken könnte.

Die empfindliche 0:2-Endspielniederlage in der letzten Saison spielt laut Innenverteidiger Fabian Seck „eigentlich keine Rolle“. Dafür wolle sich die Mannschaft mit einem überzeugenden Sieg Sicherheit und Selbstvertrauen für die Wochen der Wahrheit in der Verbandsliga holen.

Brunslar/Wolfershausen

Für das Team von Trainer Timo Rudolph ist es nicht weniger als das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Und deshalb machen sie in Brunslar und Wolferhausen mobil. Mit dem Fanbus, per Auto auf dem Rad. „Ich gehe davon aus, dass uns 200 bis 250 Fans nach Borken begleiten werden. Das sollte uns beflügeln“, sagt Rudolph.

Für die SG kommt der Saisonhöhepunkt zum perfekten Zeitpunkt. Mit dem 0:0 im Derby in Lohre wurden die letzten theoretischen Zweifel am Klassenerhalt beseitigt. Somit geht Brunslar/Wolfershausen im Sommer in seine siebte Serie als Gruppenligist – und das mit ausschließlich eigenen Kräften. Das junge Team bleibt erneut geschlossen zusammen.

Nur auf ihren Torjäger müssen die Vereinigten ein halbes Jahr verzichten. Marco Wollmann geht kommenden Dienstag für ein halbes Jahr auf Auslandseinsatz. In Borken und am Samstag gegen Korbach in der Liga will sich der 30-Jährige, der allein seit 2013 schon 60 Tore in der Gruppenliga für seine SG erzielt hat, gebührend verabschieden.

Das Prunkstück ist aus Sicht des langjährigen Verbandsliga-Verteidigers Rudolph die Defensive. Nur 13 Treffer kassierte die Deckung um die Innenverteidiger Sven Hofmeister, Yannick Grenzebach und Michael Kördel in der Rückrunde. Das ist nach dem TSV Wabern (6) und FC Körle (10) der drittbeste Wert. „Wir stellen uns aber nicht nur an den eigenen 16er, sondern suchen einen gesunden Mix aus Defensive und Offensive“, sagt der Trainer, der erstmals alle Mann an Bord hat.