SG Uttershausen/Lendorf feiert Aufstieg in die Fußball-Kreisoberliga

Die SG Uttershausen/Lendorf hat es geschafft: Der 2:1 (1:0)-Sieg bei der SG Beiseförth/Malsfeld sicherte dem Team von Trainer Sergej Tica den Aufstieg in die Fußball-Kreisoberliga. Damit sind die Gastgeber abgestiegen.

„Wir haben verdient verloren“, gab Benjamin Giesen nach seiner letzten Partie als Trainer zu. Nachfolger Kai Helfers, der schon an der Linie stand und seine zukünftige Elf mit Eifer anspornte, muss also den Neustart in der Kreisliga A aufnehmen. Die Tica-Schützlinge ließen den Gastgebern aus einer gut gestaffelten Abwehr kaum Chancen zu. Herausragend spielte Daniel Krausmüller, der seine Abwehr zusammen hielt und immer wieder mit langen Bällen aus der Tiefe für Gefahr vor dem von Marc Schlegel gut gehüteten Beiseförther Kasten sorgte.

Vor 200 Zuschauern wurde es vor allem bei Freistößen brenzlig. So auch beim 0:1, als der starke Beiseförther Torwart Andre Klotzke einen Freistoß aus dem Eck fischte, allerdings zu kurz abwehrte und Stefan Ninkovic aus spitzem Winkel abstaubte (40.). Nach der Pause drängten die Gäste auf die Entscheidung, konnten aber ihre Möglichkeiten durch Salam Rashu (46.) und Tobias Jazak nicht nutzen (54.).

Nur eine Minute später krönte Krausmüller seine überragende Leistung mit einem tollen Solo aus der eigenen Hälfte, narrte dabei die gesamte Abwehr der Malsfelder und ließ Torhüter Schlegel keine Chance. Der Anschlusstreffer nach einem feinen Spielzug durch Nils Fischer nutzte den Gastgebern nichts mehr (70.). „Ich bin stolz auf mein Team“, sagte Aufstiegsmacher Tica mit Freudentränen in den Augen.

VON UWE VERCH