Sie wissen, wo das Tor steht: Furkan Eker und Janine Dülger

Von: Gerd Brehm

Volltreffer: Furkan Eker empfahl sich mit 34 Toren und der Meisterschaft mit Obermelsungen für einen Wechsel zum TSV Wabern. © Pressebilder Hahn

Er erzielte in 28 Spielen 34 Tore, während ihr in 13 Begegnungen 42 Treffer gelangen. Furkan Eker schoss den TSV Obermelsungen in die Fußball-Gruppenliga. Janine Dülger sorgte federführend für die haushohe Überlegenheit des TuS Viktoria Großenenglis in der Verbandsliga der B-Juniorinnen. Die Statistik der TuS-Mädchen ist besonders bemerkenswert: 16 Spiele/48 Punkte/91:11 Tore.

Schwalm-Eder – Manchmal, wie beim 17:0 gegen den VfB Gießen, erzielt sie zehn Tore. Und nie verlässt sie einen Fußballplatz, ohne den Ball mindestens einmal in das Netz des gegnerischen Tores befördert zu haben. Janine Dülger ist 16 Jahre alt und war zuletzt Mittelstürmerin bei den B-Juniorinnen des TuS Viktoria Großenenglis, die souverän die Verbandsliga beherrscht haben.

Die Zahlen sprechen für sich. Aber sie sind nicht der Grund für ihren Aufstieg in das Hessenliga-Team der Großenengliser Frauen. Der stand nämlich ohnehin an, weil es, anders als bei den männlichen Fußballern, keine A-Jugend gibt.

Die Torjägerin aus Schwalmstadt erklärt, warum sie so zuverlässig trifft: „Ich habe mehr Gefühl im rechten Fuß, kann aber auch mit links Treffer erzielen. Zudem bin ich mutiger als viele Gegenspielerinnen, sodass ich auch Kopfballtore mache“. Manches hat sie bei ihrem Vater Dennis abgeschaut, aber schon als Sechsjährige trug sie das Trikot des 1. FC Schwalmstadt.

Und profitierte von einer bewährten Regelung im Jugendfußball, die ihr sowohl beim FCS als auch bei der Viktoria Perspektiven eröffnete. Während das hochtalentierte Mädchen in einer gemischten Schwalmstädter Mannschaft kickte, spielte sie in Großenenglis in einem Team mit ausschließlich Mädchen.

„Nun freue ich mich riesig auf die Frauen-Hessenliga“, sagt Dülger, die aber trotz ihrer Erfolge nicht abhebt und weiß, dass ein Stammplatz nicht vom Himmel fällt. Erst nach einer zufriedenstellend verlaufenen Saison wird sie sich den Traum vom Wechsel zu höherklassigen Vereinen erlauben.

42 Treffer in nur 13 Spielen: Janine Dülger will nach einer herausragenden Saison mit Großenenglis künftig auch für die Frauen der Viktoria treffen. © Pressebilder Hahn

Vertrauen ist das A und O

Furkan Ekers Trefferquote würde den Mittelstürmern aller Ligen zur Ehre gereichen. Doch die 34 Tore in 28 Spielen gewinnen sogar noch an Wert, wenn man weiß, dass der 23-jährige Felsberger, der den TSV Obermelsungen in die Gruppenliga schoss, ein Außenbahnspieler ist. Aber wenn der Ball Anstalten macht, im gegnerischen Strafraum zu landen, vergisst der Neu-Waberner die Taktik und taucht in der Gefahrenzone auf. „Und dann habe ich den Willen, unbedingt ein Tor zu erzielen“, erklärt Eker. So einfach ist das.

Obwohl er schon immer ein Felsberger ist, hießen seine Vereine in der Jugend Eintracht Gudensberg, KSV Baunatal sowie KSV Hessen und später Lichtenauer FV, TuSpo Rengershausen und TSV Obermelsungen. Waberns Spielertrainer Patrick Herpe benötigte nur einen Augenblick, um zu erkennen, dass Furkan Eker der Typ ist, den er suchte. Um sich selbst ein wenig zu entlasten, wenn der TSV schnell in den Angriffsmodus umschalten muss.

Eker fühlt sich in Wabern wohl, aber betrachtet seinen Abschied aus Obermelsungen dennoch auch mit einem weinenden Auge. Das liegt besonders am Trainer. „Jonas Jacob hat mich immer spüren lassen, dass er auf mich setzt, und ich spiele nur dann gut Fußball, wenn ich das Vertrauen des Trainers genieße“, sagt der Torjäger, der gar nichts dagegen einzuwenden hätte, wenn er auch im kommenden Mai eine Meisterschaft feiern dürfte. Der TSV Wabern hat seine Mannschaft verstärkt, um schnellstens in die Verbandsliga zurückzukehren. Und niemand bezweifelt, dass Herpe mit Eker einen guten Fang gemacht hat. (von Gerd Brehm)