SKS-Kellerwald-Bikemarathon: Voege hat die besten Beine und Siegerin aus St. Pauli

Von: Bernd Knauff

Abgekämpft und erfolgreich: Lennart Voege gewann über 86 km in 3:18:54 Stunden. © Richard Kasiewicz

Rasante Wettkämpfe bot auch in diesem Jahr der beliebte SKS-Kellerwald-Bikemarathon in Gilserberg. Da überrascht es nicht, dass allein sieben der 21 Podiumsplätze in den Wertungen über 127, 86, 45 und 26 Kilometer mit Athleten besetzt waren, die bereits in den Vorjahren auf dem Siegertreppchen standen.

Der fliegende Holländer

Mit Tim Smeenge (KMC) dominierte der Vorjahressieger die Königsdistanz über die Vier-Runden-Schleife von 127 Km mit 3000 Höhenmetern. Nach 5:00:43 Stunden die Ziellinie an der Hochlandhalle überquerend, lag der 28-jährige Sportwissenschaftler gut drei Minuten vor dem Belgier Joris Massaer (Team8s MTB Team, 5:04:12) sowie über acht Minuten vor dem Dritten und gleichzeitig besten deutschen Fahrer Peter Hermann (Team Mondraker Rockets, 5:09:06).

„Auf einem steilen Abschnitt in der dritten Runde konnte ich mich absetzen“, beschrieb der holländische Meister im Bike-Marathon die entscheidende Rennphase. Pech hatte seine Teamkameradin Rozanne Slik, einzige Frau über die Langdistanz. Die 31-jährige musste mit ihrem nach einem Sturz beschädigten Rad das Rennen vorzeitig beenden.

Für das Glanzlicht der heimischen Fahrer sorgte einmal mehr Aaron Wilhelmi (MT Melsungen). Als Fünfter war der 27-jährige in 5:18:18 Stunden fast 50 Minuten schneller unterwegs als in 2022. Und schlug dabei mit Ramses Bekkenk (KMC, 5:26:59) den fünfmaligen Sieger vergangener Jahre.

Die Athletin vom Kiez

In der Sportwelt deutlich bekannter als ihre Radsportler sind die Fußballer des Zweitligisten FC St. Pauli. Das könnte sich ändern, denn die 23-jährige Lea Lützen imponierte als Siegerin der Frauen in 4:20:04 Stunden über die Mitteldistanz von 86 Km. „Es hat riesigen Spaß gemacht“, freute sich die Studentin über ihren ersten Sieg bei der ersten Teilnahme. Mit Friderike Schnatz (4:21:09) und Carolin Zinn (RG Paderborn, 4:21:17) tauchten weitere neue Gesichter bei der Siegerehrung auf.

Das Rennen der Männer wurde erst im Zielspurt entschieden. Dabei hatte Lennart Voege (Saris Rouvy Sauerland Team) in 3:18:54 die besseren Beine als der 15 Jahre ältere Mathias Frohn (Mondraker Rockets, 3:18:59) sowie Lennard Heidenreich (Merida Racing, 3:24:04). Stark auch der Auftritt des besten heimischen Fahrers Thorsten Damm (Scott Fahrradladen Gudensberg). Der 57-jährige, in Besse wohnhafte Steinmetz, lag als Neunter und Sieger der Senioren 3 weit vor seiner Konkurrenz.

Bauherrin und Bauherr

Die Siegerin über die 45-Km-Strecke Vanessa Schmidt (Stenger Bike Team), viermalige Beste in den Vorjahren über 26 Km, wurde nach 1:53:15 Stunden bereits im Ziel erwartet. Von ihrem Partner Marian Kopfer (Training mit Köpfchen), der seinerseits die 26-Km-Schlossbergrunde in 1:03:36 gewonnen hatte, nun ebenfalls zum vierten Mal in Folge. Beide sind aktuell mit dem Bau ihres Eigenheims beschäftigt. Der ihrer Fitness jedoch nicht geschadet hat. Hinter Schmidt folgten Stephanie Frank (MTBC Wehrheim) in 1:56:44 und Julia van der Meulen (Mtb Zwaluwen) in 1:58:38.

Zeitgleich Arm in Arm fuhren ins Ziel die schnellsten Männer Hannes Spahn (Willer Chaoyang, 1:42:25) und Marco Hoffmann (Campana Racing Team) vor dem auftrumpfenden Lokalmatador Steve Werner (RLG Gilserberg, 1:44:30). (von Bernd Knauff)