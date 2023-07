Spannende Spiele im Kreispokal Schwalm-Eder: Ex-Verbandsligisten messen sich

Von: Sebastian Schmidt

Teilen

Energisch: Christoph Bergmann ist als Co-Kapitän und Verteidiger mit Wabern gegen Gudensberg gefordert. © Pressebilder Hahn

Langsam wird es ernst: Mit dem Achtelfinale im Kreispokal wird die ganz heiße Phase der Vorbereitung auf die kommende Fußball-Saison eingeläutet.

Schwalm-Eder – Zwei Gruppenliga-Duelle und reichlich Derbys stehen dabei am Sonntag auf dem Plan.

TSV Wabern - FSG Gudensberg (So. 15 Uhr). Es ist der Vergleich der beiden letzten heimischen Verbandsligisten. Gudensberg stieg 2022 ab, Wabern in diesem Jahr. Doch während der TSV als Favorit für den Aufstieg gehandelt wird, steht bei Gudensberg die Jugend im Fokus. Aufbauarbeit, die der neue Coach Peter Wefringhaus mit reichlich eigenen Talenten leisten soll. Neue Gesichter wie Tom Emde, Simon Bachmann, Montel Johnson, Robert Walinger oder Lasse Otter Stoll wurden beim 3:0 in der ersten Runde in Jesberg eingesetzt.

„Sie sind jung, quirlig, haben einen guten Trainer und werden uns sicherlich hoch anlaufen“, sagt Patrick Herpe vor der „Standortbestimmung.“ Dem TSV-Spielertrainer hat beim 1:0 zum Auftakt in Edermünde schon einiges gefallen. Herpe sieht sein Team taktisch und in der Breite variabler als zum Ende der vergangenen Serie. Mittelfeldspieler Marius Rohde ist zwar noch nicht bei 100 Prozent und Niklas Müller sowie Johannes Kördel weilen im Urlaub, doch dafür bereichern alle Neuzugänge den Kader. Angeschlagen ist davon derzeit Furkan Eker.

Melsunger FV - FC Homberg (So. 15 Uhr). Die Bartenwetzer haben Gefallen gefunden am Pokal. Klar, dem ersten Triumph in diesem Sommer sollen weitere Siege folgen. Auch im Hessenpokal, wo es eine Woche später bei Gruppenligist Leusel gilt – mit der Option, anschließend Hessenligist Steinbach auf der Insel zu empfangen. „Der Fokus hat sich schon ein Stück weit verschoben“, betont MFV-Trainer Sascha Beetz und lobt den körperlichen Zustand seiner Schützlinge. Ein großes Thema ist die Konstanz, denn zu viele Schwankungen ließen das Team im Vorjahr lange um den Klassenerhalt bangen. Bald wieder an Bord ist auch Verteidiger Nick Nolte, der nach einem Kreuzbandriss bereits wieder im Mannschaftstraining steht.

Drei Systeme haben die Gastgeber drauf. Trainer Beetz hätte nichts dagegen, wenn es nach den Siegen in den Tests gegen Sand (4:0), Ohetal (3:0) und Gudegrund (2:0) erneut ohne Gegentor ausgeht. Er und Kollege Florian Seitz müssen indes achtsam sein. Denn in der Liga dürfen beide fünfmal wechseln – beim Pokalspiel der Gruppenligisten bleibt es hingegen bei drei Optionen.

SG Asterode/Christerode/Olberode - TSV Mengsberg (So. 15 Uhr, Asterode). Die Gäste müssen im Derby auf Trainer Ertac Caliskan verzichten, der beim 8:0 in der zweiten Runde bei der FSG Chattengau/Metze die Rote Karte sah. Ebenso wie FSG-Spieler Björn Hartmann, weil beide nach einem rüden Foul an André England ein paar Nettigkeiten ausgetauscht hatten. Was nichts an der klaren Favoritenrolle des letztjährigen Pokalfinalisten ändert, der in der kommenden Gruppenliga-Saison vorn mitmischen möchte. Viel Verantwortung trägt dabei der spielende Co-Trainer Kevin Kutzner.

Bei den Gastgebern sind nach der Rückkehr nach 20 Jahren in die Kreisoberliga einige Neuzugänge in der Startelf zu erwarten. Die Routiniers Sergej Boka und Georg Muratidi, die ebenso wie Trainer Viktor Kibenko aus Aulatal kamen, könnten die Abwehr weiter stabilisieren.

TSV Obermelsungen - TuSpo Guxhagen (So. 15 Uhr). Da in Guxhagen das Sportgelände „Unter den Eichen“ für 650 000 Euro einen Kunstrasenplatz sowie eine Flutlichtanlage mit LED-Beleuchtung erhält, wurde erneut das Heimrecht getauscht. Kreisoberligist TuSpo reist mit der Empfehlung des 3:2 bei der SG Di/Na/Tro an. Für Obermelsungen wird es das erste Pflichtspiel als Gruppenligist. Denn in der ersten Runde trat Gegner SG Immichenhain/Ottrau mangels Personal nicht an. Somit will sich das Team um Kapitän Robin Kästner im Derby umso mehr beweisen, ehe am ersten Spieltag (6. August) das erste Pflichtspiel gegen den 1. FC Schwalmstadt ansteht.

Weiter spielen: SG Antrefftal/Wasenberg - FC Körle (So. 15 Uhr, Merzhausen), FSG Borken/Singlis/Freudenthal - FV FeLoNi (So. 15 Uhr, Singlis), SG Englis/K./A. - SG Fuldalöwen/Beisetal (So. 15 Uhr, Kleinenglis), SG Landsburg - 1. FC Schwalmstadt (So. 17 Uhr, Allendorf).