Spitzenspiel zwischen FC Körle und GSV  Eintracht Baunatal

Körle. Dramatik pur bietet die Fußball-Gruppenliga an ihrem vorletzten Spieltag. Durch den 3:0-Paukenschlag beim TSV Wabern kann der FC Körle noch auf den Aufstieg über die Relegation hoffen.

Und spielt das Zünglein an der Waage beim Zweikampf um die Meisterschaft zwischen dem TSV (spielt zeitgleich gegen KSV Baunatal U 23) sowie Gegner und Spitzenreiter GSV Eintracht Baunatal, der im letzten Heimspiel dieser Saison in der Schwarzwald-Kampfbahn gefordert wird (So. 15 Uhr).

Die Eintracht kann ihrerseits die Rückkehr in die Verbandsliga mit einem Sieg beim FCK perfekt machen. Baunatal würde bei einer Niederlage in Körle sowie einem Erfolg Waberns die Reiherwälder am letzten Spieltag zum finalen Spiel um die Meisterschaft und den Relegationsplatz am 26. Mai empfangen.

Beste Abwehr der Gruppenliga

„Es wird ein hochemotionales Spiel, denn es ist das letzte Heimspiel, ein vorentscheidendes für die ersten beiden Tabellenplätze, und auch das letzte Spiel auf eigenem Rasen für unseren Spielertrainer Jörg Müller“, betont Sven Sennhenn, Körles 2. Vorsitzender und zugleich auch Torhüter der Gruppenliga-Elf. Mit dem FCK trifft die stärkste Defensive der Spielklasse (24 Gegentore in 28 Spielen) auf die Eintracht, die mit 84 Treffern den zweitbesten Angriff stellt. Und mit Niels Willer auch den Top-Torjäger in ihren Reihen hat (29).

Eine Tatsache die jedoch Körles Spielertrainer Jörg Müller keine Kopfschmerzen bereitet: „Unsere Taktik orientiert sich allein nach unseren Stärken und Möglichkeiten“, erklärt der scheidende Coach. Der im Vergleich zur bockstarken Vorstellung im Derby wieder Angreifer Thomas Melnarowicz dabei hat.

Die Gäste treten sogar in Bestbesetzung an. Allein für Kapitän Christopher Löbel und David Katluhn geht es nach einer Verletzungspause darum, wieder den Spielrhythmus zu finden. „Jörg Müller hat wiederum ein erfolgreiches Team entwickelt“, sagt Eintracht-Coach Thomas Kraus mit Respekt vor der Aufgabe in Körle. Gelingt ihm ein Dreier, wäre das gleichbedeutend mit der Meisterschaft und dem Aufstieg. Schon in seinem ersten Jahr als verantwortlicher Trainer der VW-Städter. (zkv)