SpVgg Zella/Loshausen in der Relegation, FC Domstadt Fritzlar abgestiegen

Das 3:0 ist unterwegs: Patrick Friedrich trifft für die SpVgg Zella/Loshausen (l.). Maximilian Walter kann für die SG Neukirchen/Röllshausen nicht mehr helfen. Foto Bernd Krommes © Bernd Krommes

Letzter Spieltag, letzte Entscheidung – aber kein Krimi bis zur letzten Minute in der Fußball-Kreisoberliga auf den Sportplätzen in Zella und Obermöllrich. Die SpVgg Zella/Loshausen rettete sich durch den 3:1-Sieg im Derby über den Tabellenzweiten SG Neukirchen/Röllshausen in die Relegation. Rivale FC Domstadt Fritzlar unterlag dem VfB Schrecksbach und steigt in die Kreisliga A ab.

SpVgg Zella/Loshausen - SG Neukirchen/Röllshausen 3:1 (2:0). In einer umkämpften Partie sahen die 250 Zuschauer eine ausgeglichene erste Hälfte, in der die Spielvereinigung in der vierten Minute in Führung ging. Hubertus Körber nutzte die Unentschlossenheit der SG-Abwehr und traf aus kurzer Distanz zum 1:0. Geschockt zeigte sich der Favorit davon nicht. Drei Minuten später scheiterte Alexander Hauck an Torwart Philipp Lange. Bis zur Halbzeit hatte der Gast mehr vom Spiel, klare Chancen blieben aber Mangelware.

Die Heimelf stand tief, versuchte immer wieder über Konter Nadelstiche zu setzen und war erfolgreich: Alexander Topitsch erhöhte auf 2:0 (38.). Nach dem Seitenwechsel dann die frühe Entscheidung: Hubertus Körber startete ein Solo über den kompletten Platz, bediente Patrick Friedrich flach und der Torjäger ließ im Nachschuss das 3:0 folgen (53.). Auf Seiten der Gäste verkürzte der erstmals im Seniorenbereich eingesetzte Paolo Weiher auf 3:1 (56.). „Unser Plan ist aufgegangen: Defensiv kompakt und unsere Konter erfolgreich abschließen“, erklärte Tobias Ratajczak, der Sportlicher Leiter der SpVgg.

FC Domstadt Fritzlar - VfB Schrecksbach 0:2 (0:1). Der VfB ließ beim FC Domstadt nichts anbrennen und schob sich in der Rückrundentabelle als Dritter mit 29 Punkten an den Domstädtern (28 nach nur deren 4 in der Vorrunde) vorbei. Schrecksbachs Flügelflitzer Benedikt Lang schockte die Gastgeber mit seinem frühen Tor (17.) In der Folge plätscherte die Partie vor sich hin. Die Gastgeber waren bemüht, doch der VfB stand sicher. Pech hatte Fritzlar beim vermeintlichen Treffer von Andre Strippel (43.), der aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde. Für die Entscheidung sorgte Schrecksbachs Japaner Hayato Usui, der einen Konter erfolgreich abschloss (56.). „Bei uns war einfach die Luft raus, ein verdienter Sieg der Gäste“, resümierte Tobias Bremmer aus der Sportlichen Leitung des FC Domstadt. (von Bernd Krommes)