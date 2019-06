SV Germania Fritzlar künftig in der 3. Handball-Liga Mitte

Erneut viele neue Gegner

+ © Pressebilder Hahn Jetzt in der Mitte-Staffel: Die Handballerinnen des SV Germania Fritzlar und Trainer Lucky Cojocar. © Pressebilder Hahn

Und schon wieder eine neue Staffel: Nach der Ost-Gruppe in der Saison 2017/18 und der West-Gruppe vergangene Runde müssen sich die Drittliga-Handballerinnen des SV Germania Fritzlar erneut an neue (und alte) Gegner gewöhnen und starten am 14./15. September in der Mitte-Staffel.