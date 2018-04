Tippel freut sich über zwei Tore und drei Punkte für die SG Brunslar/Wolfershausen

Brunslar. Im Derby der Fußball-Gruppenliga feierte die SG Brunslar/Wolfershausen einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf.

Fabian Tippel hatte gleich doppelten Grund zum Jubeln. Denn innerhalb von nur vier Minuten besorgte Brunslars Angreifer mit zwei abgezockt veredelten Torchancen für die Vorentscheidung im Kreisduell der Fußball-Gruppenliga zwischen der SG Brunslar/Wolfershausen und dem FC Körle. Durch den 3:2 (1:1)-Erfolg sicherten sich die Gastgeber drei wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenverbleib.

Zweifachen Grund zur Freude hatte auch SG-Abwehrchef Sven Hofmeister. Denn mit diesem Sieg machte ihm sein Team das passende Geschenk zum 30. Geburtstag. „Wirklich wichtig war heute nur dieses Fußballspiel“, erklärte der Jubilar bescheiden. In dem die Gäste schon in der dritten Minute durch Nick Krug in Führung gingen. Der FCK besaß im ersten Spielabschnitt spielerische Vorteile. Kassierte dennoch den 1:1-Ausgleich durch einen als Flanke gedachten Freistoß von Leon Folwerk. Der an Freund und Feind vorbei ins lange Tor-Eck segelte (20.).

Der Favorit aus Körle erhöhte mit Beginn der zweiten Halbzeit die Schlagzahl. Eine Doppelchance durch Dennis Alberding (47.) sowie einen Krug-Distanzschuss (48.) blieben jedoch unvollendet. Wie es geht zeigten die Hausherren: Beim 2:1 von Leon Herwig präzise in Szene gesetzt (52.) und beim 3:1 ebenso gekonnt von Bruder Lukas (56.), sorgte Fabian Tippel für die Sahnehäubchen dieser Begegnung.

Die nun zunehmend härter ausgetragene Begegnung wurde durch Sebastian Schiepes 3:2-Anschlusstreffer nochmals spannend (77.). In der hektischen Schlussphase sah FCK-Mittelfeldspieler Marcel Riemann Gelb-Rot (85.). • SG: Beuscher - Kördel, Grenzebach, Hofmeister, Zwicker - Herwig, L. Tippel - Möller (30. Müller), Gerhold (89. Hilgenberg), Folwerk - F. Tippel. FCK: Vaupel - Essid (79. Schiepe), Dobler-Eggers (46. Wagner), D. Fehr, F. Lenz - Scherbaum (74. Winkler), Riemann - Krug, Kraus, Alberding - Melnarowicz.