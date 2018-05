Torwart Kreuter hält Punkt für 1. FC Schwalmstadt fest

Eschwege. Die Beurteilung eines Remis fällt bisweilen gespalten aus. Im Falle des 0:0 des 1. FC Schwalmstadt bei der SV 07 Eschwege war die Reaktion beim heimischen Fußball-Verbandsligisten indes eindeutig. Denn: Statt Ärger über einen verpassten Sieg überwog die Zufriedenheit über einen gewonnenen Punkt.

„Wir können froh sein, noch einen Zähler gerettet zu haben“, atmete Fabian Seck nach zahlreichen hochkarätigen Chancen der Gastgeber in der zweiten Hälfte auf. Da hatte Alexander Bazzone in der 65. Minute mit einem Kopfball die Latte getroffen, da hatte Torwart Tobias Kreuter den Ball nach einem Schuss von Patryk Nouri mit einer Glanzparade aus dem Winkel gefischt (75.) und auch gegen den allein auf ihn zustürmenden Marius Jung die Oberhand behalten (85.). Und so letztlich seiner Mannschaft einen Zähler gerettet, „der für uns im Abstiegskampf Gold wert sein kann“ (Trainer Güven).

Die Kehrseite der Medaille: Kreuters Vorderleute hatten nach der Pause total ihre spielerische Linie verloren. Und die Gastgeber mit schnellen und unnötigen Ballverlusten gefährliche Umschaltsituationen eröffnet. Ein Geschenk für Eschweges Sechser Simon Huhn, der mit seinen Diagonalpässen immer wieder den pfeilschnellen Lars Kaufmann suchte und fand. „Wir haben die Zweikämpfe nicht mehr gewonnen“, begründete FCS-Coach Güven die Dominanz des Gegners, konnte sich aber immerhin auf seine Viererkette um Routinier Vedran Jerkovic verlassen, die dem Eschweger Druck standhielt.

FCS zweite Halbzeit im Glück

Eine Drangperiode die letztlich ebenso folgenlos blieb wie die starke Startphase der Schwalmstädter. Die hatten losgelegt wie die Feuerwehr, offensiv, mit guter Raumaufteilung und viel Ballbesitz und so die Gastgeber früh in Verlegenheit gebracht. Bei Schüssen von Leon Lindenthal, Brian Mitchell, Patrick Herpe und einem Kopfball von Fabian Seck, der den Außenpfosten traf. Eine (durchaus mögliche) Führung und Eschwege wäre wohl eingebrochen, vermutete nicht nur Atilla Güven.

Doch die Mannschaft von Rafal Klajnszmit blieb im Spiel, ließ durch Kaufmanns Pfostenschuss (18.) erstmals Gefahr aufblitzen - und wurde aggressiver. Machte durch hartes Einsteigen nach und nach den Spielfluss des Gegners kaputt. Und übernahm in der zweiten Hälfte das Kommando. Derart fulminant, dass die Eschweger mit dem Punkt etwas weniger zufrieden sein dürften als die Gäste. • Schwalmstadt:Kreuter - R. Seck, F. Seck, Jerkovic, Dietz (55. Liebermann) - Freund (64. Trümner), Brauroth, Herpe, Brandner - Lindenthal (77.), Mitchell. SR:Hofmann (Großneuhausen) - Z:150. Gelb-Rot:Liebermann (90.)