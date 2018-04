Trainer-Appell vor dem Schwalmstädter Gastspiel beim SV Weidenhausen

Schwalmstadt. Der 1. FC Schwalmstadt steht bei seinem Auswärtsspiel beim SV Weidenhausen (heute 19.30 Uhr) arg unter Druck und kann sch im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga keine weitere Niederlage erlauben.

Manchmal hat eine englische Woche auch ihr Gutes. Etwa, dass zwischen der höchst unglücklichen 3:4-Niederlage des 1. FC Schwalmstadt und dem nächsten Einsatz des heimischen Fußball-Verbandsligisten beim SV Weidenhausen nur drei Tage liegen. „Da hat man nicht so viel Zeit zu hadern“, sagt FCS-Angreifer Patrick Herpe. Genug Zeit allerdings, wie Mittelfeldmotor Brauroth fordert, „um aus den eigenen Fehlern zu lernen.“

Für Trainer Güven heißt das vor allem, Aufwand und Ertrag wieder in ein Gleichgewicht zu bringen: „Wir müssen unsere Chancen besser nutzen.“ Besonders beim heimstarken Tabellenvierten, der den abstiegsbedrohten Schwälmern sicherlich nicht allzu viele Einschussmöglichkeiten gestatten wird.

Zumal die Elf von Trainer Ronald Leonhardt den Relegationsplatz noch nicht aus den Augen verloren hat, auch wenn derlei (Aufstiegs-) Ambitionen durch das 2:2 gegen Rothwesten am letzten Spieltag einen Dämpfer bekommen haben. Da führten die Weidenhausener schon mit 2:0, um diesen Vorsprung in den letzten zehn Minuten noch einzubüßen. Allerdings in Unterzahl, weil Offensivmann Kim Soohoon in der 68. Minute die Rote Karte sah und gegen Schwalmstadt gesperrt ist. Innenverteidiger Toro Moreno fällt wohl verletzt aus, während Spielmacher Tim Gonnermann wahrscheinlich in die Startelf zurück kehrt.

Drei Gonnermänner

Einer von drei Gonnermännern. Sören Gonnermann ist neben Jan Gerbig (16 Tore) der Top-Torjäger seiner Mannschaft (17) und Innenverteidiger Jan Gonnermann für die langen Bälle auf seinen Bruder zuständig. Genau die gilt es laut Atilla Güven durch frühes Anlaufen wie gegen Hünfeld (0:1) zu unterbinden, dabei dem Gegner aber nicht ins offene Messer zu laufen.

Um das zentrale Mittelfeld zu stärken, könnte Vedran Jerkovic auf die „Sechs“ vorrücken und ihn Maximilian Schuch in der Innenverteidigung ersetzen. Was auch davon abhängig ist, ob der FCS auf Timo Brauroth (evtl. beruflich verhindert) bauen kann. Ein Fragezeichen steht darüber hinaus hinter dem Einsatz von Alexander Dietz.

Personelle Veränderungen, die indes das Kardinalproblem des Tabellenvierzehnten kaum tangieren. Das ist nach dem letzten Spieltag, als der FCS wieder auf einen Abstiegsplatz zurück fiel, noch größer geworden. „Wir müssen gewinnen“, weiß Sturmspitze Brian Mitchell. Und dazu ihre Chancen nutzen. Konsequent.