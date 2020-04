Transfercoup: SG Brunslar/Wolfershausen holt Mario Kilian aus Melsungen

Den Fußballern der SG Brunslar/Wolferhausen ist ein Transfer-Coup gelungen: Mario Kilian wechselt zur kommenden Saison vom Verbandsligisten Melsunger FV zum Gruppenliga-Team von Trainer Timo Rudolph.

„Für mich schließt sich damit ein Kreis, weil ich 24 Jahre in Wolfershausen gelebt und dort in der Jugend begonnen habe“, erklärt der 30-Jährige, der seit 2011 für den MFV stürmt. Folglich kennt Kilian die meisten seiner künftigen Mitspieler bestens und freut sich auch auf die leidenschaftlichen Fans der SG nebst reichlich Derbys. Für den MFV gelangen ihm bislang 124 Tore in 248 Spielen in Verbands- und Gruppenliga.

In den Planungen ist Brunslar/Wolfershausen schon sehr weit. Laut dem Sportlichen Leiter Nico Röhn haben alle Akteure der ersten und zweiten Mannschaft für ein weiteres Jahr zugesagt.