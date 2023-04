TSV Besse und FC Homberg sind bereit für den Abstiegskampf

Von: Gerd Brehm

Sportlich fair: Die Trainer Andreas Wenderoth (l., TSV Besse) und Florian Seitz (FC Homberg) kämpfen mit ihren Teams um den Klassenerhalt in der Gruppenliga. © Richard Kasiewicz

Für Andreas Wenderoth und Florian Seitz ist der Blick auf die Tabelle der Fußball-Gruppenliga kein Anlass zum Optimismus, denn beide coachen abstiegsgefährdete Mannschaften. Wenderoths TSV Besse rangiert auf dem drittletzten Tabellenplatz, dem FC Homberg geht es nur geringfügig besser.

Besse – Nun kommt es zu dem mit Spannung erwarteten Kellerduell (So. 15 Uhr, Besse). Wenderoth und Seitz haben mindestens eine weitere Gemeinsamkeit, denn beide sind davon überzeugt, dass der TSV und der FC besser sind als ihr Ruf und versuchen zu begründen, warum sie glauben, dass ihre Mannschaften nicht zu den Absteigern zählen werden.

Wenderoth fast die Besser Stärken zusammen: „Obwohl David Huy ein wichtiger Spieler ist, schaffen es im Mittelfeld Martin Pierog und Sebastian Opl gemeinsam, unseren verletzten Kapitän zu ersetzen. Das Beste ist jedoch unsere Unberechenbarkeit. Wir haben zwar keinen überragenden Torjäger, aber das kompensieren wir, denn fast jeder Spieler kann torgefährlich werden“, freut sich der Trainer. Zudem setzt Wenderoth auf die Laufbereitschaft seiner Akteure.

Stärken in der Schlussphase

Grundsätzlich hat der Coach keine Angst vor der Schlussphase. „Meistens sind wir in der Lage, in den letzten Spielminuten noch eine Schippe draufzulegen“, erläutert der 51-Jährige, dessen Mannschaft im Abstiegskampf eine weitere Trumpfkarte ausspielen kann. Sebastian Finke musste einige Male verletzungsbedingt passen, nun aber soll der erfahrene Torwart seine überdurchschnittlichen Fähigkeiten in die Waagschale werfen und den Unterschied ausmachen.

Florian Seitz hält dagegen. „Für uns ist es ein Vorteil, dass wir Drucksituationen gewohnt sind, denn in den vergangenen Jahren waren wir stets in den Abstiegskampf verwickelt und haben den Klassenerhalt immer geschafft“, sagt Hombergs Trainer, dessen Defensive derzeit mehr Sicherheit ausstrahlt als in der Hinrunde. Nun hofft der Coach, dass seine Viererkette mit seinem Bruder Hannes, Alexander Depperschmidt, Lucas Unbehaun und Mirko Rieck in den entscheidenden Spielen nicht auseinandergerissen wird.

Seitz glaubt, dass sein Team von Kopf bis Fuß auf Abstiegskampf eingestellt ist. „Lange haben wir gebraucht, um unsere Taktik zu reformieren. Aber jetzt sind wir auf einem guten Weg“, freut sich der Trainer, der einprägsame Parolen ausgegeben hat. „Sicherheit zuerst“, ist die Devise, wenn sich der Ball in der Homberger Hälfte befindet. Dagegen sind alle Risiken erlaubt, wenn sich eine Torchance anbahnt. (von Gerd Brehm)