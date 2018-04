TSV Mengsberg mit Meholli und Mut nach Kaufungen

Kaufungen. Das hätte sich Izet Meholli vor der Saison kaum träumen lassen: Mit 31 Jahren war er vom SV Niedergrenzebach zum TSV Mengsberg gewechselt. Als erfahrener Spieler, der der Reserve in der A-Liga guttun sollte.

Nun hat der Mittelfeldspieler seine ersten sieben Einsätze in der Fußball-Verbandsliga geflogen – und dürfte auch am Sonntag (15.30 Uhr) in der Partie beim SV Kaufungen beginnen.

„Izet macht das überragend. Er frisst Gras und nimmt dem gegnerischen Zehner die Lust am Spielen“, lobt Coach Daniel Hainmüller seinen kampfstarken Sechser, der an der Seite des zweiten Spielertrainers Fabian Hett das Zentrum dichtmacht. Das ist bemerkenswert, weil Meholli seit 2012 lediglich maximal Kreisoberliga und davor beim 1. FC Schwalmstadt II in der Gruppenliga aktiv war.

Stammelf bleibt zusammen

Meholli gilt somit als Mutmacher für die kommende Runde. Dann soll sich am Engelhain spielerisch einiges tun. Der personelle Umbruch hält sich aber in Grenzen, weil es der aktuellen Startelf nur Marcel Reitz (zum 1. FC Schwalmstadt) wechseln wird. Dann freuen sich die Mengsberger auf kürzere Fahrten als die anstehenden gut 75 Kilometer nach Kaufungen. Mit an Bord ist wieder Linksverteidiger Marcel Fischer, der seine Kniebeschwerden auskuriert hat. Hinter dem Einsatz des angeschlagenen Felix Gies steht noch ein Fragezeichen.

„Defensiv klappt vieles immer besser. Jetzt wollen wir aber auch vorne Spaß haben und müssen mutiger Abschlüsse suchen“, sagt Hainmüller, dessen Team zuletzt äußerst unglücklich durch zwei späte Tore in jeder Halbzeit mit 0:2 gegen CSC 03 Kassel verlor. Mitaufsteiger Kaufungen siegte zeitgleich sensationell mit 3:2 gegen den bisherigen Tabellenzweiten SSV Sand und könnte mit drei weiteren Punkten wohl den Klassenerhalt feiern. „Dass wir in Sand gewinnen, hätte wohl niemand gedacht. Wir müssen die Partie gegen Mengsberg nun aber genauso konzentriert angehen“, mahnt SVK-Rückhalt Niklas Grujo.