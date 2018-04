TSV Mengsberg verliert gegen TSV Lehnerz II

Mengsberg. Einmal mehr musste sich Verbandsliga-Schlusslicht TSV Mengsberg einem Gegner nur knapp geschlagen geben. Gegen den Tabellenfünften TSV Lehnerz II gab es eine 1:2 (1:1)-Niederlage.

„Wie schon in den letzten Wochen fehlte uns auch diesmal das nötige Quäntchen Spielglück“, erklärte Mengsbergs Trainer Daniel Hainmüller. Was insbesondere für die 77. Minute galt, als Lehnerz-Torhüter Christoph Rösch den Freistoß von Marcel Reitz mit den Fingerspitzen noch um den Pfosten lenkte. Der hätte den 2:2-Ausgleich bedeutet.

Pech hatten die Hausherren auch beim 1:1-Ausgleich der Gäste, nachdem Kevin Quehl die Engelhainer zunächst mit seinem ersten Verbandsliga-Tor per Kopfball mit 1:0 in Führung gebracht hatte (8.). Da traf nämlich Leon Wittke in Überzahl, als Mengsbergs Abwehrchef Dardan Rama an der Seitenlinie behandelt werden musste (45.+4).

Der Ex-Schwalmstädter Jan Henrik Wolf sorgte für den Auswärtssieg der Hessenliga-Reserve (53.). Die sich nach ihrem dritten Sieg in Folge bis auf fünf Punkte an den zweiten Tabellenplatz herangekämpft haben.

Mengsberg: Girschikofsky - Dingel, Hesse (63. Berneburg), Rama (73. Krähling) - Hett, Schenk, Sack, Fischer, Quehl - Gies, Reitz.

Lehnerz II: Grösch - Villmar (46. Sorg), Pecks, Heil - Hohmann (83. Weldetnsae), Wolf, Balzer, Dücker, Friedrich (74. Hildenbrand), Nuspahic - Wittke.

SR: Roos (Echzell). Z: 140.

Tore: 1:0 Quehl (8.), 1:1 Wittke (45.+4), 1:2 Wolf (53.). (zkv)