TSV Obermelsungen ist in die Verbandsliga aufgestiegen

Obermelsungen. Die Fußballerinnen des TSV Obermelsungen können für die Verbandsliga planen. Noch vor dem Heimspiel gegen den Soisdorfer SC im abschließenden Relegationsspiel (Sa. 17 Uhr) steht der Aufstieg fest.

Was nicht heißt, dass in Obermelsungen eitel Sonnenschein herrscht. Die Art und Weise, wie Karl-Martin Weinzierl und sein Team davon erfahren haben, schmeckte dem Coach nämlich gar nicht – und nahm ihm und seinen Mädels viel von der Freude, die so ein Aufstieg eigentlich mitbringen sollte.

Bis in der Nacht zu Donnerstag war Weinzierl davon ausgegangen, dass aus der Dreiergruppe mit der SG Reiskirchen/Saasen, dem Soisdorfer SC und eben dem TSV nur ein Team aufsteigen würde. Da Gläserzell II in der Vorrunde aus der Verbandsliga Nord zurückgezogen hatte und Klein-Linden als Nord-Vertreter am Samstag in die Hessenliga aufgestiegen ist, war der Platz für zwei der drei Relegationsteilnehmer frei. Theoretisch.

Große Feier am Samstag

Denn Weinzierl bekam noch am Montag auf offizielle Nachfrage hin gesagt, dass es nur einen Aufsteiger gebe. Zwei TSV-Verantwortliche waren deshalb am Mittwoch beim Spiel zwischen Soisdorf und Reiskirchen (6:1) – und erfuhren dort, dass es doch zwei Mannschaften packen. Damit ist der Endspielcharakter für Samstag dahin: „Das tut mir so leid für die Mädels. Es wäre die Krönung einer überragenden Rückrunde gewesen“, sagt Weinzierl und hofft dennoch auf viele Zuschauer, mit denen anschließend kräftig gefeiert werden soll. Klar, denn seit dem freiwilligen Rückzug 2014 aus der Hessenliga ist dies der größte Erfolg des Vereins. (zst)