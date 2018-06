TSV Obermelsungen ist zurück in der Verbandsliga

An alte Erfolge angeknüpft

+ © Hahn Bereit für die Verbandsliga: Der TSV Obermelsungen mit (ganz hinten) Trainer Karl-Martin Weinzierl und (stehend v. l.) Larissa Wenderoth, Lena Hertel, Alica Wagner, Janina Hupfeld, Elli Dück, Sophia Arnold, Carina Rose, Christina Otto, (knieend v.l.) Enkleana Kuliqi, Franziska Ebert, Jana Diehl, Katharina Axt, Carolin Weißkopf, Pia Karime, Janne Konetzka, Aridona Kuliqi sowie Svenja Boge. © Hahn

Obermelsungen. Der Doppelaufstieg ist gelungen: Nachdem die Herren des TSV Obermelsungen mit der Meisterschaft in der Kreisliga A vorgelegt hatten, zogen die Fußballerinnen in der Relegation nach und stiegen in die Verbandsliga auf.