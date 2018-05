TSV Obermelsungen siegt 11:0 und muss zweimal spielen

Derby am Samstag im Fokus

+ © Kasiewicz Treffsicher: Sophia Arnold (r., hier gegen Mardorfs Annika Boller), gewann mit Obermelsungen 11:0 gegen Hombressen. © Kasiewicz

Schwalm-Eder. Volles Programm für die Fußballerinnen des TSV Obermelsungen: Im Nachholspiel gewann das Team mit 11:0 und will nun im Derby gegen die SG Ellenberg/Gudensberg und in Kammerbach ihre starke Form in der Gruppenliga beweisen.