TSV Wabern bleibt Gruppenligist

Sichtlich enttäuscht: Trainer Kim Sippel (links) und Mittelfeldspieler Andreas Schluckebier haben mit dem TSV Wabern in der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga beide Partien verloren.

Grebenstein. Aus der Traum von der Fußball-Verbandsliga für den TSV Wabern. Die Reiherwälder haben auch ihr zweites Spiel in der Aufstiegsrunde verloren – vor 954 Zuschauern mit 1:3 (1:1) beim TuSpo Grebenstein.

Somit muss Wabern nach dem Abstieg 2011 für die achte Saison in Folge in der Gruppenliga planen. „Wenn du nicht bei jeder Aktion aufpasst, wird das gnadenlos bestraft. Wir haben uns zweimal gut verkauft vor toller Kulisse, das müssen wir mitnehmen“, sagte Florian Korell. Der TSV-Kapitän bildete mit seinem Bruder Fabian die Doppelspitze, weil Emin Dag im Vergleich zum 2:3 gegen den FSV Thalau wegen eines Muskelfaserisses verletzt fehlte. Dafür begann Tim Kleinmann, der die erste Gästechance auf den Weg brachte. Dessen Flanke nahm Michael Janowicz volley und fand in Torwart Andre Schreiber seinen Meister (10.).

Glück hatte der TSV, als Julian Paulus völlig frei nach einem Freistoß von Manuel Frey drüber schoss (14). Besser zielte auf der Gegenseite Fabian Korell. Der Ex-Kasseler war mit einem Flachschuss zum 1:0 erfolgreich, nachdem Bruder Florian einen Abwehrfehler ausgenutzt und vorgearbeitet hatte (16.). Nach einer halben Stunde bissen die schwarz-weißen Tiger, wie sich die Grebensteiner nennen, zurück. Adrian Schäfer traf zum 1:1. Stark aufgelegt hatte Steffen Fried (30.).

„Nach der Pause waren wir am Drücker und sind dann wieder durch Standards in Rückstand geraten“, sagte Florian Korell. Sebastian Löcke nach einem Kleinmann-Freistoß (47.), Niklas Müller (49.) und Fabian Korell (50., 53.), die jeweils geblockt wurden, sowie Florian Korell nach einer Kombination über Martin Mühlberger und Fabian Korell (60.) hätten die Elf von Trainer Kim Sippel belohnen können.

Müller leistet TSV Bärendienst

„Wir haben nicht gut gespielt. Aber der Wille war herausragend“, lobte TuSpo-Coach Valentin Plavcic sein Team. Grebenstein kämpfte sich in der hitzig geführten Partie zurück. Symptomatisch gelang dem Leitwolf das 2:1. Der angeschlagene Kapitän Hannes Drube staubte nach einer Standardsituation erfolgreich ab (74.).

Das zeigte Wirkung bei Wabern. Vor allem bei Niklas Müller. Der Linksfuß marschierte durchs Mittelfeld, ließ zwei Mann aussteigen und kam zu Fall. Den Freistoß, den er wollte, bekam er von Schiedsrichter Timo Wlodarczeak nicht. Dafür aber Gelb für Meckern und umgehend Gelb-Rot, als er auch damit nicht einverstanden war (76.). In Überzahl machte Grebenstein kurzen Prozess. Leon Ungewickel veredelte eine Hereingabe von Anto Kajic zum 3:1 (81.). Grebenstein:Schreiber - Bajo, Möller, Paulus (51. Metzner) - Fried, Drube, Gül (31. Belarbi), Frey (37. Kajic), Mamusa - Schäfer, Ungewickel. Wabern: M. Korell - Kördel, Löcke, Grünhäuser, Müller - Mühlberger (85. Kraus), Kleinmann, Schluckebier, Janowicz (38. Splietorp) - Flo. Korell, Fabian Korell.