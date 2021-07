TSV Wabern ist neuer Pokalsieger des Schwalm-Eder-Kreises

4:0 gegen Besse

+ © Richard Kasiewicz Leidenschaftlich: Waberns Fabian Hofmann (in blau) und Besses Santigie Sesay liefern sich einen packenden Zweikamp, den Kapitän David Huy (links) beobachtet. © Richard Kasiewicz

Der Favorit hat sich behauptet: Mit 4:0 (2:0) gewann Fußball-Gruppenligist TSV Wabern das Endspiel im Schwalm-Eder-Kreispokal gegen den TSV Besse. Und hofft nun auf ein attraktives Los im Hessenpokal.

Wasenberg – „Wir wollten das Ding unbedingt wuppen. Dieser Erfolg gibt uns Rückenwind für die Serie“, freute sich Waberns Mario Völker nach seinem ersten Titel als Trainer. Womit der letztjährige Finalist (1:2 gegen FSG Gudensberg) in der bereits laufenden Pokal-Runde 2021/22 zum Gejagten wird.

Allerdings: 25 Minuten lang war vor 200 Zuschauern in der Ransrain-Arena Wasenberg kein Klassenunterschied zu sehen. Da verschob Besse gestärkt nach 26 ungeschlagenen Spielen in Serie geschickt und machte die Räume eng. Erst eine Balleroberung von Sebastian Löcke ebnete den Weg zum 1:0, das Fabian Korell nach feinem Querpass von Martin Mühlberger gelang (25.). Was den Ausnahme-Könner zu einem Traumtor ermutigte. Einem Kracher aus 22 Metern nach starker Kombination, der zum zweiten Korell-Treffer unhaltbar einschlug (41.).

„Das 2:0 war spielentscheidend. Wabern war gedankenschneller und insgesamt cleverer“, erklärte Besses Trainer Andreas Wenderoth, dessen Team ohne sieben Stammkräfte trotz aller Leidenschaft kaum zu Chancen kam. Eiskalt zeigten sich hingegen die Reiherwalder. Mittelfeld-Stratege Löcke (61.) und Joker Niklas Müller (80.) schraubten das Resultat in die Höhe. (Sebastian Schmidt)