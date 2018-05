TSV Wabern vor Hit mit dem FC Körle

Sippel-Elf will Meister werden

+ Alles im Griff: Waberns Kapitän Florian Korell (l., hier gegen Hombergs Dennis Lauterbach) hat mit dem TSV einen Lauf.

Wabern. TSV Wabern und FC Körle. Zwei erbitterte Rivalen, die am Saisonende zum siebten Mal in Folge beide unter den ersten Sechs in der Fußball-Gruppenliga landen werden.