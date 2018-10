Ruby van Dijk Fünfte bei den Deutschen Meisterschaften

Leipzig. Sie haben die eigenen Erwartungen deutlich übertroffen: Bei den Deutschen Meisterschaften im Gerätturnen in Leipzig ist Ruby van Dijk (MT Melsungen) im Sprungfinale überraschend Fünfte geworden.

Im Mehrkampf wurden die Zwillinge 15. (Ruby) und 16. (Naomi). „Wir haben uns noch mal bewiesen, dass wir auf hohem Niveau mithalten können“, freuten sich die Zwillinge. Denn die 24-Jährigen hatten ihre Laufbahn zeitweise unterbrechen müssen und waren zuletzt 2011 (Naomi) beziehungsweise 2015 (Ruby) bei den Deutschen am Start. Zudem liegen beide mit der KTG Hannover in der 2. Bundesliga als Zweiter gut im Rennen.

Unter 25 Profis behauptet

Im Feld von 25 Profis bei den Frauen waren sie nun in Leipzig nur nicht die einzigen aus Hessen, sondern auch die einzigen, die ihr Trainingspensum von 15 Stunden pro Woche neben Studium und Beruf stemmen müssen.

In der ausverkauften Arena turnten jeweils zwei Starterinnen zeitgleich. Und so verpassten die Zwillinge ausgerechnet die Auftritte der beiden Besten. Titelverteidigerin und jetzt Rekordsiegerin Elisabeth Seitz (52,5 Punkte, MTV Stuttgart) zeigte ihr Können parallel zu Ruby (43,4 Punkte). Naomi (43 Zähler) war stets mit Kim Bui, der Führenden der WM-Qualifikation, an der Reihe. Mit 52,5 Punkten wurde die Stuttgarterin nun Deutsche Vizemeisterin vor Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Sophie Scheder vom TuS Chemnitz-Altendorf (52,1).

Beeindruckende Stimmung in Leipzig

Die von Stützpunkttrainerinnen Michaela Mendra und Laura Köhler vorbereiteten Zwillinge zeigten sich beeindruckt von der Stimmung in Leipzig, legten jedoch schnell ihre Nervosität ab und hatten bereits am Sprung mit 12,80 (Ruby) und 11,95 Punkten (Naomi) erstaunlich hohe Wertungen. Als Lohn qualifizierte sich die Jüngere der Beiden für das Einzelfinale.

„Ich bin sauber durchgekommen, hatte die Schwierigkeit aber auch nicht zu groß gewählt“, sagte Ruby van Dijk, die hinter der überragenden EM-Vierten Sarah Voss (14,033, DSHS Köln), Michelle Timm (13,533, SC Berlin), Julia Vietor (13,266, Chemnitz) und Sonja Fischer (13,249, Traunreut) mit insgesamt 12,416 Punkten Fünfte wurde.

Beim Mehrkampf wussten sich beide am Barren (Ruby: 11,30 und Naomi: 9,80) sowie am Balken (Ruby: 8,50 und Naomi: 10,05) zu behaupten. Naomi brillierte an ihrem Paradegerät mit elegant vorgetragenen Salti und freien Überschlägen. Am Boden gelang den Zwillingen nahezu alles (Naomi 11,20, Ruby 10,80). Insgesamt blieb Ruby mit 43,40 Zählern als 15. mit lediglich vier Zehnteln vor Naomi als 16..