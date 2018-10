TuS Viktoria Großenenglis holt Fußball-Regionalpokal

Metze. Die Fußballerinnen des TuS Viktoria Großenenglis haben den Regionalpokal gewonnen. Mit 3:0 (3:0) setzte sich das Team von Trainer Daniel Döring im Finale in Metze gegen den Verbandsligisten KSV Hessen Kassel durch.

Schon nach drei Minuten sorgte Jana Schwaab mit einem Schuss von der rechten Strafraumkante für die 1:0-Führung. Nur wenig später war die TuS-Angreiferin nach einem Fehler von KSV-Torhüterin Carolin Fuchs erneut zur Stelle und erhöhte aus kurzer Distanz zum 2:0 (15.).

In der Folge kam aufgrund von mehreren Verletzungsunterbrechungen zunächst kein rechter Spielfluss auf. Die Döring-Elf ließ Kassel dabei kaum zum Zug kommen. Ein Schussversuch von Lisa Lattermann, der rechts am Tor vorbei ging, war noch die beste Möglichkeit des Teams von Trainer Ludwig Anders (16.). Beim 3:0 durch Schwaab aus kurzer Distanz war KSV-Torhüterin Fuchs dann chancenlos. Kurz vor dem Pausenpfiff verhinderte die Schlussfrau mit einer starken Fußabwehr aber noch einen höheren Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der Verbandsligist. „Wir haben es in der ersten Halbzeit nicht geschafft, den Schalter umzulegen. Aber auf die zweite Halbzeit können wir aufbauen“, sagte KSV-Trainer Anders. Erst parierte TuS-Torhüterin Celine Ziegler einen Schuss von KSV-Stürmerin Lena Ghebreselasie (52.), dann klärte Luisa Winter einen Schuss der kurz zuvor eingewechselten Kim Aileen Schade auf der Linie (54.).

„Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, nach der Pause ging es dann hin und her. Da hätten wir konsequenter sein können und vielleicht sogar müssen“, sagte TuS-Trainer Döring. Für dessen Team traf Julia Faupel erst den Pfosten (56.) und scheiterte wenig später in aussichtsreicher Position an KSV-Torhüterin Fuchs. Was sich verschmerzen ließ, weil der Erfolg schon frühzeitig feststand

Hertel fehlt in Wetzlar

Die Erfolgsserie in der Hessenliga soll weitergehen: Mit einem Auswärtserfolg bei der Reserve des Zweitligisten FSV Hessen Wetzlar (7.) könnte Großenenglis (6.) seinen vierten Sieg in Folge feiern und wäre dann seit acht Pflichtspielen ungeschlagen. Beide Mannschaften trennt nur ein Punkt in der Tabelle, TuS-Trainer Daniel Döring erwartet ein Duell auf Augenhöhe (Sa. 16 Uhr).

Im Viktoria-Team wird es nach den zuletzt überzeugenden Auftritten keine großen Veränderungen geben. Einzig die kränkliche Rojin Balica oder Sophie Trost könnten in die Startelf rücken, Jana Schwaab würde dann im Mittelfeld beginnen. Luise Hertel fehlt (Urlaub). Taktisch kommt es weiterhin darauf an, kompakt zu verteidigen und Fehler zu vermeiden. Diese könnte sonst FSV-Angreiferin Ann-Kathrin Kundermann (acht Treffer) bestrafen.

Kassel: Fuchs - Diehl, Hamel, Krause, Sirringhaus - Himmelreich (63. Osuzd), Mason (60. Schößler), Lattermann, Munsch - Ghebreselasie (52. Schade), Viera.

Viktoria:Ziegler - Stemmler, Festor (60. Dietrich), Winter, Unzicker - Jäger (67. Hertel), Wagner (46. Wessel), Faupel, Schwaab, Körbel - Pospich.