TuS Viktoria Großenenglis ist fast am Ziel

Grund zur Freude: Johanna Pospich (Nummer 11) und Anna Lena Wagner, hier im Spiel gegen Frankfurt, haben mit dem TuS Viktoria Großenenglis in Neu-Isenburg gewonnen und können am Samstag gegen Marburg den Klassenerhalt mit ihren Team endgültig sichern.

Großenenglis. Das ist ein Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt: Nach dem 4:1 (2:0)-Auswärtserfolg beim Tabellenvorletzten TSG Neu-Isenburg steht der TuS Viktoria Großenenglis kurz vor der Rettung.

Bei weiteren drei Punkten im Heimspiel gegen Blau-Gelb Marburg am Samstag wäre der Ligaverbleib gesichert. „Von Beginn an haben wir deutlich gemacht: Der Sieg geht heute nur über uns“, freute sich TuS-Trainer Daniel Döring über die hoch konzentrierte Anfangsphase seines Teams. Das sich nach dem (stressigen) Arbeitstag und der langen Anreise in den Landkreis Offenbach in Person von Anna-Lena Wagner gleich hellwach zeigte. Die Angreiferin nutzte zunächst einen Fehler von TSG-Torhüterin Anna Friedichowitz zur Führung aus (4.). Und wenig später schloss Wagner einen blitzschnellen Konter über ihre rechte Seite mit einem strammen Schuss in den Winkel zum 2:0 ab (13.).

Außen waren ganz stark

Gemeinsam mit Julia Faupel, die später das entscheidende 3:1 mit einem 20-Meter-Schuss folgen ließ (72.), bildete die 21-Jährige wieder einmal die gefürchtete Flügelzange der Viktoria. „Unsere Außen haben den Ausschlag gegeben. Beide sind wieder toll in Form, bereiten Tore vor und vollstrecken“, lobte Döring seine Ausnahmespielerinnen.

Der dritte Offensivtrumpf, die zweikampf- und laufstarke Jana Schwaab, zeigte ihre Qualitäten in der Schlussminute, als sie einen Freistoß scharf um die Mauer zum 4:1 zirkelte und damit pure Freude im Gästelager auslöste (90.). Bis zu diesem deutlichen Endergebnis war es aber lange ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.

Die Viktoria versuchte vornehmlich mit Flachpässen über Lea Unzicker, Carina Jäger, Johanna Pospich, Kapitänin Faupel und Schwaab spielerisch zum Erfolg zu kommen. Neu-Isenburg probierte es überwiegend mit langen Diagonalbällen der großen Abwehrchefin Caren Biermann auf TSG-Torjägerin Sanne Martens und Sabrina Frank. Die kompakt stehende Viererkette mit Nikola Körbel, Julia Stemmler, Luisa Winter und Lea Unzicker und Torhüterin Lisa-Maria Kaiser ließ sich aber nur einmal überraschen. Da gelang Frank das zwischenzeitliche 1:2 (48.), was die Viktoria aber nicht ansatzweise vom Kurs abbrachte. TuS: Kaiser - Körbel, Winter, Stemmler, Unzicker - Wagner, Jäger, Festor, Faupel - Schwaab, Pospich (68. Trost).

Am Samstag soll im Heimspiel gegen Marburg nun endlich der erlösende Sieg zum Ligaverbleib gelingen (17 Uhr). Bei diesem Unterfangen hat Coach Döring mit keinerlei Personalproblemen zu kämpfen und somit viele Möglichkeiten für Umstellungen. Neben Luise Hertel und Nele Knauf bietet sich vor allem Sophie Trost, die nach ihrer Einwechslung in Neu-Isenburg eine große Chance vergab, als Alternative an. Aber wohl wieder als Joker für das formstarke Angriffstrio Faupel, Wagner und Schwaab fungieren wird.

Tag des Mädchenfußballs verschoben

Der Tag des Mädchenfußballs in Großenenglis, der für Sonntag ab 14 Uhr geplant war, wird verschoben. Das meldet die 1. Vorsitzende Birgitt Fasshauer.