TuS Viktoria Großenenglis mit 2:5 gegen Rüsselsheim in die Winterpause

Mutige Rustemeier als Pechvogel

Fassungslos: Jasmin Rustemeier verschoss beim Stand von 0:2 einen Handelfmeter für die Viktoria.

Mit der sechsten Pflichtspielniederlage in Folge müssen die Fußballerinnen des TuS Viktoria Großenenglis in die Winterpause. Das 2:5 (0:2) gegen den SC Opel Rüsselsheim, mit dem der Tabellenzweite erfolgreich Revanche für das 1:2 im Hinspiel nahm, war zudem in der Hessenliga die fünfte Heimniederlage in Serie.